 Başakşehir hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Başakşehir hazırlıkları sürdü

    Başakşehir hazırlıkları sürdü

    Fenerbahçe, Süper Lig'de 9 Eylül Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi. Antrenmanın dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

    Mehmet Ekici ve Yiğithan Güveli'nin takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

    Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:09
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