Başakşehir hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe, Süper Lig'de 9 Eylül Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi. Antrenmanın dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Mehmet Ekici ve Yiğithan Güveli'nin takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:09
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 3
Yorum
mehmet sende Aykutunda batsın... Feneri batırdınız hala utanmadan pişkin bir şekilde konuşuyorsun Vardara elenen babam mıydı... defoun gidin artık.
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‘4 milyon euro nakit ödendi’
Toplam 5
Yorum
/*/ SOLDADO YARIM FUTBOLCU GOLCÜ HİÇ DEĞİL.
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 3
Yorum
VE AYKUT KOCAMAN ÇOK YAKINDA ISLIKLA GÖNDERİLECEK..TARAFTAR MUTLU DEĞİL.
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