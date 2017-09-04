 Aziz Yıldırım'dan açıklama – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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HEPSİ
    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    'dan açıklama

    Aziz Yıldırım'dan açıklama
    Başkanı Azizi Yıldırım, kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yaptı.

    İşte o açıklama:

    Kulübümüzün geleneksel bayramlaşma töreninde, bazı basın mensuplarıyla yaptığım sohbet, törende bulunmayan basın mensupları tarafından kamuoyuna yanlış ve çarpıtılarak servis edilmiştir.

    Beyanlarım içerisinde "Şartları anlatmak gerekir ama transfer kolay değil. Çok transfer yaparsın ama o zaman kulüp batar. Bir daha da kurtaramazsın" şeklinde, Türk Futbolu'nun geneliyle ilgili söylediğim ifadelerim "Transfer yaparsak batarız" şeklinde çarpıtılarak, bu esnada orada bulunmayan muhabirler tarafından kamuoyuna yanlış servis edilmiştir.

    Söz konusu ifadeler, sadece kulübümüzle ilgili değil, Türk Futbolu'nun geneliyle ilgilidir. Ayrıca yine konuşmamda da belirttiğim gibi, futbol takımımız bu sezona 8 yeni isimle başlamıştır. Dolayısıyla, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün böyle bir sıkıntısı yoktur; çarpıtılan açıklamalarım bazı mecralarda yanlış ve manipülatif bir biçimde yer almıştır.

    Konuyla ilgili orada olmayan muhabirler tarafından yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun dikkatine sunarım.

    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:33
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