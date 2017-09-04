Aziz Yıldırım'dan açıklama
İşte o açıklama:
Kulübümüzün geleneksel bayramlaşma töreninde, bazı basın mensuplarıyla yaptığım sohbet, törende bulunmayan basın mensupları tarafından kamuoyuna yanlış ve çarpıtılarak servis edilmiştir.
Beyanlarım içerisinde "Şartları anlatmak gerekir ama transfer kolay değil. Çok transfer yaparsın ama o zaman kulüp batar. Bir daha da kurtaramazsın" şeklinde, Türk Futbolu'nun geneliyle ilgili söylediğim ifadelerim "Transfer yaparsak batarız" şeklinde çarpıtılarak, bu esnada orada bulunmayan muhabirler tarafından kamuoyuna yanlış servis edilmiştir.
Söz konusu ifadeler, sadece kulübümüzle ilgili değil, Türk Futbolu'nun geneliyle ilgilidir. Ayrıca yine konuşmamda da belirttiğim gibi, futbol takımımız bu sezona 8 yeni isimle başlamıştır. Dolayısıyla, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün böyle bir sıkıntısı yoktur; çarpıtılan açıklamalarım bazı mecralarda yanlış ve manipülatif bir biçimde yer almıştır.
Konuyla ilgili orada olmayan muhabirler tarafından yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun dikkatine sunarım.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:33
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 39
Yorum
Ahmet Aziz Bey, Neden başkanlıkta bu kadar ısrarcısınız? İyi bir fenerli iseniz, böyle bir kulübe 20 yıl başkanlık yeter lütfen bırakınız artık...
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 39
Yorum
Egeli FB li Bjk da taliscayi aboubakari beck i atibayi lensi bunlar yildizmiydi kim taniyordu ama bjk smpyn yaptilar senin yildizlar alex rvp kac defa ?
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 39
Yorum
eh be Ben galatasarayliyim.Bir gun herkes uyanacak.Bu kadar FB 'liyi uyuttun bu kadar zaman.Cok yaparsak batarmis.Daha evvel niye yaptin?Senin yuz
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