Az daha sabır

Kocaman, peş peşe üç galibiyetle kazanma alışkanlığı elde edeceklerini belirtirken, “Başarı sabırla ve ısrarla gelen bir şeydir” ifadesini kullandı

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, şampiyonluğa olan inancını sürekli yineliyor. Transferleri tamamladıklarında istedikleri futbolu oynamaya başlayacaklarını belirten 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Başakşehir, Alanya ve içerde oynayacağımız Beşiktaş maçları kritik öneme sahip. Bu süreci kayıpsız atlatırsak, daha umutlu konuşmak adına elimizde net veriler olacak" ifadelerini kullandı. Kocaman, "Fenerbahçe camiası sabırsızdır, bunu en iyi bilenlerden biriyim. Ama başarı sabırla ve ısrarla gelen bir şeydir. Net bir şekilde söyledim; ben şampiyon olacağımıza inanıyorum, Savaşan, isteyen karakterli bir futbolcu topluluğumuz var. Bunu değere dönüştürmeliyiz ve bu süreci en az kayıpla atlatmak zorundayız" dedi.