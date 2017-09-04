 Arda Fener'e gidecek – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Arda Fener'e gidecek

    Arda Fener'e gidecek

    El Mundo Deportivo gazetesinin Barcelona muhabiri Javier Gascon, Cimbom’un gündemindeki ’ı, F.Bahçe’nin de istediğini ileri sürdü Gascon, Arda’yı G.Saray’ın sadece kiralamayı planladığını, F.Bahçe’nin ise bonservis ücreti ödemeye hazır olduğunu iddia etti

    Barcelona'nın gözden çıkardığı Arda Turan'ın akıbeti İspanya'da da büyük merak konusu. Ünlü El Mundo Deportivo gazetesi, Avrupa'dan talibi çıkmayan yıldız futbolcunun bu hafta içinde Türkiye'ye gideceğini yazdı. Gazete, Galatasaray'ın son iki aydır Arda Turan için büyük çaba gösterdiğini belirtirken, haberi yorumlayan Barcelona muhabiri Javier Gascon ise Fenerbahçe iddiasını ortaya attı.

    Gascon, F.Bahçe'nin Arda'nın yüksek ücretini ödemeye hazır olduğunu ileri sürdü. İspanyol gazeteci, Barcelona ile sözleşmesi 2020'de bitecek olan 30 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin bonservis ücreti ödemeyi göze aldığını söyledi. Haberde Galatasaray'ın ise milli yıldızı sadece kiralamayı planladığı vurgulandı. Bilindiği gibi Arda, F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yıllardır hayallerini süslüyor.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:38
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