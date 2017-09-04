Arda Fener'e gidecek
El Mundo Deportivo gazetesinin Barcelona muhabiri Javier Gascon, Cimbom’un gündemindeki Arda Turan’ı, F.Bahçe’nin de istediğini ileri sürdü Gascon, Arda’yı G.Saray’ın sadece kiralamayı planladığını, F.Bahçe’nin ise bonservis ücreti ödemeye hazır olduğunu iddia etti
Gascon, F.Bahçe'nin Arda'nın yüksek ücretini ödemeye hazır olduğunu ileri sürdü. İspanyol gazeteci, Barcelona ile sözleşmesi 2020'de bitecek olan 30 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin bonservis ücreti ödemeyi göze aldığını söyledi. Haberde Galatasaray'ın ise milli yıldızı sadece kiralamayı planladığı vurgulandı. Bilindiği gibi Arda, F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yıllardır hayallerini süslüyor.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:38
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
polad sakin ha
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
kartalyasar Emre AKBABA Antalyaspor ptt 1.ligde iken Emreyi Alanyaspora kiraladı orada iki yıl oynadı süper lige çıktı,2yıldır hala oynuyor.Şimdiye kadar gözünüz,aklınız neredeydi.özellikle son 10 yılda Neyi dogru yaptınız.Yuuuh,yuh.
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Yeni Fener geliyor
Toplam 11
Yorum
yumurta gelince.. soldadonun iyi bir araştırma ile alınmadığını şimdi anlamış olduk...hala fernandao diyor..rvp diyor..
Arda Fener'e gidecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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