 ‘4 milyon euro nakit ödendi’ – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    ‘4 milyon euro nakit ödendi’

    ‘4 milyon euro nakit ödendi’
    Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen transfer ücretlerini açıklamadığı Roberto konusunda İspanya'dan bir rakam ortaya atıldı. Katalan El Mundo Deportivo gazetesi, tecrübeli forvet için sarı-lacivertlilerin Villarreal'e nakit ödeme yaptığını, bu rakamın da 4 milyon euro olduğu bilgisini paylaştı.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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