Yeni Fener geliyor

Milli arada Neto’yu transfer eden sarı-lacivertli takımda, Fernandao da takıma katıldı... Mehmet Ekici ise gün sayıyor. Aykut Kocaman ilk 11 ve sistemde değişikliğe hazırlanıyor

Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları sürürken, teknik direktör Aykut Kocaman, milli maç arasından sonra takım ve sistemde değişiklik yapmaya hazırlanıyor... Lige verilen arada takıma Neto katılırken, sakatlığı düzelen Fernandao da takımla çalışmalara başladı. Mehmet Ekici'nin de önümüzdeki haftaya kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Kocaman'ın özellikle Ekici'nin katılımı ile orta sahada Josef ile Mehmet Topal ikilisinden birini kulübeye çekeceği ifade ediliyor. Böylece orta sahada ofansif etkinlik artırılmış olacak.



SOLDADO RAHATLAR

İkinci hamle ise savunmada Neto ile yapılacak. Portekizli oyuncu uyum sürecini tamamladıktan sonra Roman Neustadter'den formayı alacak. Fernandao'nun ise hücumda top tutma özelliğiyle hem takımı rahatlatacağı hem de Roberto Soldado'nun baskıdan kurtularak, kendisini göstermesine şans tanıyacağı ifade edildi.