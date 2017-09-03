Yeni Fener geliyor
Milli arada Neto’yu transfer eden sarı-lacivertli takımda, Fernandao da takıma katıldı... Mehmet Ekici ise gün sayıyor. Aykut Kocaman ilk 11 ve sistemde değişikliğe hazırlanıyor
SOLDADO RAHATLAR
İkinci hamle ise savunmada Neto ile yapılacak. Portekizli oyuncu uyum sürecini tamamladıktan sonra Roman Neustadter'den formayı alacak. Fernandao'nun ise hücumda top tutma özelliğiyle hem takımı rahatlatacağı hem de Roberto Soldado'nun baskıdan kurtularak, kendisini göstermesine şans tanıyacağı ifade edildi.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:10
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
Yeni Fener geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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