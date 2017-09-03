Yaşlı ve sakat diye vazgeçti
Kadrodan çıkarıldı
Omzundaki sakatlığa rağmen Hollanda Milli Takımı'na giden Van Persie, ülkesinde de geleneği sürdürdü! Dünya Kupası elemelerindeki Fransa maçında 64'te oyuna girip dizinden sakatlanan yıldız, Bulgaristan ile oynayacakları maçın kadrosundan çıkarıldı.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:13
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
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