Yaşlı ve sakat diye vazgeçti

Robin van Persie başa bela oldu. Sakatlıkları nedeniyle verimli olamayan golcü, Feyenoord'a gitmeyeceğini açıklamıştı. Hannover 96'nın da Robin ile transferin son günü anlaştığı ancak yönetim kurulunun 34 yaşındaki yıldıza sakat ve yaşlı olduğu için karşı çıkması üzerine almaktan vazgeçtiği bildirildi.



Kadrodan çıkarıldı

Omzundaki sakatlığa rağmen Hollanda Milli Takımı'na giden Van Persie, ülkesinde de geleneği sürdürdü! Dünya Kupası elemelerindeki Fransa maçında 64'te oyuna girip dizinden sakatlanan yıldız, Bulgaristan ile oynayacakları maçın kadrosundan çıkarıldı.