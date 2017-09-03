Van Persie için flaş iddia

Alman basınına göre Van Persie 31 Ağustos’ta Hannover ile anlaştı. Ancak yöneticiler son anda sakat ve yaşlı olduğu için RvP’den vagzeçti

Alman basını Van Persie'nin Hannover'in kapısından döndüğünü iddia etti. 34 yaşındaki forvet ile her konuda anlaşan Alman ekibinde transfere son anda yönetimin karşı çıktığı belirtildi. Hannover yöneticilerinin Robin van Persie'nin çok yaşlı olduğu ve sıkça sakatlandığı için bu transfere veto ettikleri kaydedildi.



FEYNOORD DA İSTEMİŞTİ

RVP ile Hollanda şampiyonu Feyenoord da çok ilglenmiş ama transfer gerçekleşmemişti.