 Van Persie için flaş iddia – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Van Persie için flaş iddia

    Van Persie için flaş iddia

    Alman basınına göre Van Persie 31 Ağustos’ta Hannover ile anlaştı. Ancak yöneticiler son anda sakat ve yaşlı olduğu için RvP’den vagzeçti

    Alman basını Van Persie'nin Hannover'in kapısından döndüğünü iddia etti. 34 yaşındaki forvet ile her konuda anlaşan Alman ekibinde transfere son anda yönetimin karşı çıktığı belirtildi. Hannover yöneticilerinin Robin van Persie'nin çok yaşlı olduğu ve sıkça sakatlandığı için bu transfere veto ettikleri kaydedildi.

    FEYNOORD DA İSTEMİŞTİ
    RVP ile Hollanda şampiyonu Feyenoord da çok ilglenmiş ama transfer gerçekleşmemişti.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:14
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