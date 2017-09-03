Van Persie için flaş iddia
Alman basınına göre Van Persie 31 Ağustos’ta Hannover ile anlaştı. Ancak yöneticiler son anda sakat ve yaşlı olduğu için RvP’den vagzeçti
FEYNOORD DA İSTEMİŞTİ
RVP ile Hollanda şampiyonu Feyenoord da çok ilglenmiş ama transfer gerçekleşmemişti.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:14
-
"Herkes umudunu korusun"
Toplam 5
Yorum
baksoy Trabzon spor başkanlığı senin işin değil sen mesleğini yap ,
-
Van Persie için flaş iddia
Toplam 1
Yorum
Serkan Bu adamı kim alır başkan çıkmış malım sakat bozuk diyor başka bir keriz varımı sakatı alacak çile bülbülüm çile robin v. p
-
Golden sonra üstünlüğü aldık
Toplam 3
Yorum
hidayet türkoğlu gs yı bitirdiler şimdi fb basketb ukrayna galibiyeti hak etti. Bu tff orada oldukça türk futbolundan bir şey bekleme. tff nin bir tek bjk si ve ikizi var harun erdenay ve .
Van Persie için flaş iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.