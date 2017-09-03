 Niasse’ı menajeri yakmış – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Niasse’ı menajeri yakmış

    Niasse’ı menajeri yakmış
    Crystal Palace'a transferi gerçekleşmeyince Fenerbahçe'nin gündemine gelen Oumar Niasse'nin işini menajerlerin bozduğu ortaya çıktı. İngiliz basını, Everton ile Crystal Palace'ın 7 milyon euro'ya anlaştığını ancak Senegalli forvetin menajerinin istediği ücreti koparamayınca transferin suya düştüğünü yazdı. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Niasse için kiralama teklifi sunduğu iddiaları ise sürüyor.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
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