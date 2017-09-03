Niasse’ı menajeri yakmış

Crystal Palace'a transferi gerçekleşmeyince Fenerbahçe'nin gündemine gelen Oumar Niasse'nin işini menajerlerin bozduğu ortaya çıktı. İngiliz basını, Everton ile Crystal Palace'ın 7 milyon euro'ya anlaştığını ancak Senegalli forvetin menajerinin istediği ücreti koparamayınca transferin suya düştüğünü yazdı. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Niasse için kiralama teklifi sunduğu iddiaları ise sürüyor.