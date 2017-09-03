Markovic geri dönüyor...

F.Bahçe sağ kanat arayışlarını sürdürürken, sarılacivertlilere son aday İngilizlerden geldi. İngiliz Daily Express, Fenerbahçe'nin daha önce kiraladığı Lazar Markovic'le ilgilendiğini yazdı. Liverpool'un Markovic'i kiralamak istediği, oyuncunun da yeniden Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi. Markovic'in sakatlığını tamamen atlattığı ve düzenli futbol oynamak istediği öğrenildi.



ELİF 5 EYLÜL'E KALDI

Fenerbahçe Yönetimi, 25 gün sonra 18 yaşını dolduracak Makedon futbolcusu Elif Elmas için FIFA'ya yaptığı lisans başvurusunun sonucunu bekliyor. FIFA'nın genç futbolcu hakkında kararını 5 Eylül'e kadar sarı-lacivertli kulübe bildireceği gelen haberler arasında