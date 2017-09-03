 Markovic geri dönüyor... – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    geri dönüyor...

    Markovic geri dönüyor...

    Transfer çalışmalarını sürdüren 'de rota Premier Lig'e çevrildi. Sarı lacivertliler bir dönem kiralık olarak transfer ettiği 'e tekrar çubuklu formayı giydirmek istiyor.

    F.Bahçe sağ kanat arayışlarını sürdürürken, sarılacivertlilere son aday İngilizlerden geldi. İngiliz Daily Express, 'nin daha önce kiraladığı Lazar 'le ilgilendiğini yazdı. Liverpool'un Markovic'i kiralamak istediği, oyuncunun da yeniden Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi. Markovic'in sakatlığını tamamen atlattığı ve düzenli futbol oynamak istediği öğrenildi.

    ELİF 5 EYLÜL'E KALDI
    Fenerbahçe Yönetimi, 25 gün sonra 18 yaşını dolduracak Makedon futbolcusu Elif Elmas için FIFA'ya yaptığı lisans başvurusunun sonucunu bekliyor. FIFA'nın genç futbolcu hakkında kararını 5 Eylül'e kadar sarı-lacivertli kulübe bildireceği gelen haberler arasında

    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:31
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