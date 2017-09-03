Markovic geri dönüyor...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de rota Premier Lig'e çevrildi. Sarı lacivertliler bir dönem kiralık olarak transfer ettiği Markovic'e tekrar çubuklu formayı giydirmek istiyor.
F.Bahçe sağ kanat arayışlarını sürdürürken, sarılacivertlilere son aday İngilizlerden geldi. İngiliz Daily Express, Fenerbahçe'nin daha önce kiraladığı Lazar Markovic'le ilgilendiğini yazdı. Liverpool'un Markovic'i kiralamak istediği, oyuncunun da yeniden Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi. Markovic'in sakatlığını tamamen atlattığı ve düzenli futbol oynamak istediği öğrenildi.
ELİF 5 EYLÜL'E KALDI
Fenerbahçe Yönetimi, 25 gün sonra 18 yaşını dolduracak Makedon futbolcusu Elif Elmas için FIFA'ya yaptığı lisans başvurusunun sonucunu bekliyor. FIFA'nın genç futbolcu hakkında kararını 5 Eylül'e kadar sarı-lacivertli kulübe bildireceği gelen haberler arasında
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:31
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Van Persie için flaş iddia
Toplam 5
Yorum
sapsarı kov şu RVP 'yi aziz sinir katsayımızı böylesine rezil bir şekilde sınama hakkını nereden buluyorsun çok emeğin geçti kabul. ama artık yeter
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“UEFA Kupası’nı kaldırmayı tercih ederim”
Toplam 4
Yorum
ozi herşey bir şans.4 dünya devinin aynı grupta olduğunu düşün onlardan biri uefaya gidecek.ya iyi oynayacaksın yada şansın olacak.
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"Herkes umudunu korusun"
Toplam 6
Yorum
Alper ALPAGUT 50'nci yılda ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE ulaşmakta yapılan transferlerin KESİNLİKLE YETERSİZ KALDIĞINI düşünüyorum. Sevgi ve Saygılarımla...
Markovic geri dönüyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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