Küme düşersek %35 az alırsın!

Josef de Souza'nın West Bromwich'e transferinin yatma sebebi ortaya çıktı. İngiliz ekibinin, Premier Lig'den düşmesi halinde Josef'in maaşında 'yüzde 35 indirim yapılır' maddesini kontrata eklemek istediği, bunun üzerine Josef'in gitmekten vazgeçtiği bildirildi. Transfer olsaydı, F.Bahçe'nin kasasına 11 milyon euro girecekti.