 Küme düşersek %35 az alırsın! – Fotomaç – 03 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Küme düşersek %35 az alırsın!

    Küme düşersek %35 az alırsın!
    Josef de Souza'nın West Bromwich'e transferinin yatma sebebi ortaya çıktı. İngiliz ekibinin, Premier Lig'den düşmesi halinde Josef'in maaşında 'yüzde 35 indirim yapılır' maddesini kontrata eklemek istediği, bunun üzerine Josef'in gitmekten vazgeçtiği bildirildi. Transfer olsaydı, F.Bahçe'nin kasasına 11 milyon euro girecekti.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:14
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Küme düşersek %35 az alırsın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.