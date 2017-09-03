 Guliyev ‘ayın atleti’ne aday – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Guliyev ‘ayın atleti’ne aday

    Guliyev ‘ayın atleti’ne aday
    Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazanan Fenerbahçeli atlet Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Birliği tarafından ağustos ayında 'Ayın Atleti' ödülüne aday gösterildi. Her ay internet oylarıyla belirlenen ankette oylar Twitter üzerinden re-tweet, Facebook'ta ise beğenme butonu ile kullanılıyor. Oylama yarın TSİ 13.00'te sona erecek.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
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