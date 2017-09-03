‘FFP’zedeler!

Fenerbahçe transfer döneminde Finansal Fair Play kriterlerine takıldı. Sarı-lacivertli takım bu yıl ilgilendiği birçok isimle yaptığı görüşmelerden eli boş döndü. İşte gündeme gelen ancak alınamayan o isimler:Ospina, Karnezis, CostilGustavo Gomez, Paletta, Kenedy, Badstuber, Ansaldi, Adil Rami, Zapata, Clichy, Juanfran, ZabaletaBen Arfa, Lens, Lucas Lima, Taison, Jose Sosa, Onyekuru, Bojan Krkic, Emre Mor, Konoplyanka, Fred, Luis Nani, Eljero EliaLucas Perez, Doumbia, Niang, Moussa Sow, Gomez, Duje Cop, Teodorczyk, Gabigol, Jovetic, Bacca, Aboubakar, Bajic, Remy, Dzyuba