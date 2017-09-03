 ‘FFP’zedeler! – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    ‘FFP’zedeler!

    ‘FFP’zedeler!
    Fenerbahçe transfer döneminde Finansal Fair Play kriterlerine takıldı. Sarı-lacivertli takım bu yıl ilgilendiği birçok isimle yaptığı görüşmelerden eli boş döndü. İşte gündeme gelen ancak alınamayan o isimler:

    KALECİLER: Ospina, Karnezis, Costil

    DEFANS: Gustavo Gomez, Paletta, Kenedy, Badstuber, Ansaldi, Adil Rami, Zapata, Clichy, Juanfran, Zabaleta

    Orta saha: Ben Arfa, Lens, Lucas Lima, Taison, Jose Sosa, Onyekuru, Bojan Krkic, Emre Mor, Konoplyanka, Fred, Luis Nani, Eljero Elia

    Forvet: Lucas Perez, Doumbia, Niang, Moussa Sow, Gomez, Duje Cop, Teodorczyk, Gabigol, Jovetic, Bacca, Aboubakar, Bajic, Remy, Dzyuba
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:07
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