‘FFP’zedeler!
KALECİLER: Ospina, Karnezis, Costil
DEFANS: Gustavo Gomez, Paletta, Kenedy, Badstuber, Ansaldi, Adil Rami, Zapata, Clichy, Juanfran, Zabaleta
Orta saha: Ben Arfa, Lens, Lucas Lima, Taison, Jose Sosa, Onyekuru, Bojan Krkic, Emre Mor, Konoplyanka, Fred, Luis Nani, Eljero Elia
Forvet: Lucas Perez, Doumbia, Niang, Moussa Sow, Gomez, Duje Cop, Teodorczyk, Gabigol, Jovetic, Bacca, Aboubakar, Bajic, Remy, Dzyuba
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:07
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
‘FFP’zedeler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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