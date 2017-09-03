Dudu presi
Brezilya basını, sarı-lacivertli yönetimin bonuslarla 9 milyon euro önerisini Palmeiras’ın az bulduğunu belirtirken, görüşmelerin devam ettiği kaydedildi
DİNAMO KİEV TECRÜBESi
Genç oyuncu Palmeiras ile sözleşmesini bu yılın başında 2020'ye kadar uzatmıştı. Gerçek mevkisi sol kanat olan Dudu, forvet arkasının yanı sıra sağ kanatta da görev yapabiliyor. 2017'de 17 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Cruzeiro'da parlayan sambacı, 2011'de 5 milyon euro'ya Dinamo Kiev'e gitti. 3.5 sezon burada oynadıktan sonra Ocak 2015'te 3 milyon euro'ya Palmeiras'a geçerek, ülkesine döndü.
Beşiktaş da istemişti
Dudu, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Palmeiras Kulübü Futbol Direktörü Alexandre Mattos o dönemde yaptığı açıklamada, "Dudu'yu da satmak gibi bir önceliğimiz yok. Ancak kulübü ikna edecek bir teklif olması halinde bunu düşünebiliriz ki, Beşiktaş'ın istediğimiz rakamlara çıkabileceğini sanmıyorum" demişti.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:04
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
Dudu presi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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