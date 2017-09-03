Dudu presi

Brezilya basını, sarı-lacivertli yönetimin bonuslarla 9 milyon euro önerisini Palmeiras’ın az bulduğunu belirtirken, görüşmelerin devam ettiği kaydedildi

Hücumda yaşanan sıkıntıya çözüm arayan Fenerbahçe, Brezilyalı Dudu için girişimlerini sürdürüyor. Brezilya basını, sarı-lacivertli takımın 25 yaşındaki yetenekli oyuncu için Palmeiras'a 9 milyon euro'ya kadar ödeme planı sunduğunu yazdı. Ancak Palmeiras'ın rakamı yetersiz bulduğu ifade edildi. Görüşmelerin sürdüğü, Fenerbahçe'nin teklifini artırarak yeni bir öneri yapabileceği belirtildi.



DİNAMO KİEV TECRÜBESi

Genç oyuncu Palmeiras ile sözleşmesini bu yılın başında 2020'ye kadar uzatmıştı. Gerçek mevkisi sol kanat olan Dudu, forvet arkasının yanı sıra sağ kanatta da görev yapabiliyor. 2017'de 17 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Cruzeiro'da parlayan sambacı, 2011'de 5 milyon euro'ya Dinamo Kiev'e gitti. 3.5 sezon burada oynadıktan sonra Ocak 2015'te 3 milyon euro'ya Palmeiras'a geçerek, ülkesine döndü.



Beşiktaş da istemişti

Dudu, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Palmeiras Kulübü Futbol Direktörü Alexandre Mattos o dönemde yaptığı açıklamada, "Dudu'yu da satmak gibi bir önceliğimiz yok. Ancak kulübü ikna edecek bir teklif olması halinde bunu düşünebiliriz ki, Beşiktaş'ın istediğimiz rakamlara çıkabileceğini sanmıyorum" demişti.