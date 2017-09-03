Dirar pişman etti

Monaco’dan transfer edilen ancak oynadığı maçlarda bekleneni veremeyen Nabil Dirar gözden düştü. Teknik heyet, yönetimden ‘yeni bir kanat oyuncusu’ istedi

Fenerbahçe'de Monaco'dan transfer edilen Nabil Dirar pişmanlığı yaşanıyor... 31 yaşındaki Faslı oyuncu şu ana kadarki performansıyla beklentilerin çok altında kalırken, teknik heyetin yönetimden yeni bir kanat oyuncusu talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertli forma ile UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Süper Lig'de 3 olmak üzere 7 resmi maça çıkan Dirar, sadece 1 gol atabildi. Tecrübeli futbolcu ligde oynadığı 3 maçta da oyundan alınmıştı. YÖNETİM bu gelişme üzerine harıl harıl kanat oyuncusu arayışına geçti. Listede 5 tane adayın olduğu öğrenildi... Görüşmeler devam ediyor. Maliyet ve şartları en uygun olan ismin kadroya katılacağı ifade edildi.



Emre BOL