Alex’in filmi tanıtıldı

Alex de Souza'nın bu ay içinde vizyona girecek 'Alex Camera 10' belgesel filminin tanıtımı gerçekleştirildi. Fenerbahçe taraftarına da yer verilen fragmanda yıldız oyuncunun golleri ve Zico başta olmak üzere birçok oyuncu ile yorumcunun görüşleri yer alıyor. Aziz Yıldırım izin vermediği için belgesel için Fenerbahçe'nin tesislerinde ve Ülker Stadı'nda çekim yapılamamıştı.