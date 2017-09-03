 Alex’in filmi tanıtıldı – Fotomaç – 03 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Alex’in filmi tanıtıldı

    Alex’in filmi tanıtıldı
    Alex de Souza'nın bu ay içinde vizyona girecek 'Alex Camera 10' belgesel filminin tanıtımı gerçekleştirildi. Fenerbahçe taraftarına da yer verilen fragmanda yıldız oyuncunun golleri ve Zico başta olmak üzere birçok oyuncu ile yorumcunun görüşleri yer alıyor. Aziz Yıldırım izin vermediği için belgesel için Fenerbahçe'nin tesislerinde ve Ülker Stadı'nda çekim yapılamamıştı.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:12
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alex’in filmi tanıtıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.