 Alanyaspor'un yıldızını istiyor... – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    'un yıldızını istiyor...

    <a href="/index/alanyaspor?id=f913401e-016d-4837-8cbd-aadfc3635660" class="" rel="tag">Alanyaspor</a>'un yıldızını istiyor...

    ’daki başarılı performansıyla göze giren 24 yaşındaki futbolcu , 'nin radarına girdi.

    Transfer çalışmalarını sürdüren 'de orta saha için sürpriz bir isim gündemine aldı. 'daki başarılı performansıyla göze giren geçen sezon 6 gol-6 asistle tamamlayıp Vagner Love'un ardından en etkili isim olan genç futbolcu , Teknik Direktör Aykut Kocaman kadroda göremek istediği isimler arasında ilk sırada yer alıyor.

    Robin van Persie'den ümidi kesen teknik direktör Kocaman bu mevkiye mutlaka takviye yapılmasını isterken, yönetim de hocanın arzusunu yerine getirebilmek için şartları zorluyor. Dirar'ın beklentileri karşılayamaması nedeniyle başlayan sağ kanat arayışları da devam ederken, ön plana çıkan isimler Valencia'dan Orellena ile Palmeiras'tan Dudu. Brezilya ekibi 25 yaşındaki Dudu için yapılan teklifi reddetti ama ısrarından vazgeçmiyor. Sambacı olmazsa 31 yaşındaki Orellena'ya imza attırılması planlanıyor.

    Fenerbahçe'de orta saha için Alanya'nın maestrosu düşünülüyor. Sarı-lacivertliler Aatıf'ı isteyen Alanya'dan 24 yaşındaki 10 numarayı talep etmiş durumda. Fenerbahçe, Emre için ayrıca bir miktar para ödemeye de hazır.

    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:49
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