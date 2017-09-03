Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha için sürpriz bir isim gündemine aldı. Alanyaspor'daki başarılı performansıyla göze giren geçen sezon 6 gol-6 asistle tamamlayıp Vagner Love'un ardından en etkili isim olan genç futbolcu Emre Akbaba, Teknik Direktör Aykut Kocaman kadroda göremek istediği isimler arasında ilk sırada yer alıyor.

Robin van Persie'den ümidi kesen teknik direktör Kocaman bu mevkiye mutlaka takviye yapılmasını isterken, yönetim de hocanın arzusunu yerine getirebilmek için şartları zorluyor. Dirar'ın beklentileri karşılayamaması nedeniyle başlayan sağ kanat arayışları da devam ederken, ön plana çıkan isimler Valencia'dan Orellena ile Palmeiras'tan Dudu. Brezilya ekibi 25 yaşındaki Dudu için yapılan teklifi reddetti ama Fenerbahçe ısrarından vazgeçmiyor. Sambacı olmazsa 31 yaşındaki Orellena'ya imza attırılması planlanıyor.

Fenerbahçe'de orta saha için Alanya'nın maestrosu Emre Akbaba düşünülüyor. Sarı-lacivertliler Aatıf'ı isteyen Alanya'dan 24 yaşındaki 10 numarayı talep etmiş durumda. Fenerbahçe, Emre için ayrıca bir miktar para ödemeye de hazır.