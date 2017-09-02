 Zapata & Perez başka bahara! – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Zapata & Perez başka bahara!

    Zapata & Perez başka bahara!
    F.Bahçe, golcü listesindeki İnter'li ile Arsenal'li Lukas Perez'i kaptırdı. Zapata, Sampdoria'ya, Perez ise eski kulübü Deportivo'ya kiralandı. Bir ara sarı-lacivertliler için adı geçen İnter'in Brezilyalı yıldızı Gabigol de sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere Benfica ile kiralık sözleşme imzaladı.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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