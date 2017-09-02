Zapata & Perez başka bahara!
F.Bahçe, golcü listesindeki İnter'li Duvan Zapata ile Arsenal'li Lukas Perez'i kaptırdı. Zapata, Sampdoria'ya, Perez ise eski kulübü Deportivo'ya kiralandı. Bir ara sarı-lacivertliler için adı geçen İnter'in Brezilyalı yıldızı Gabigol de sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere Benfica ile kiralık sözleşme imzaladı.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
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