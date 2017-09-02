 Yıldırım’dan birlik vurgusu – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Yıldırım’dan birlik vurgusu

    Yıldırım’dan birlik vurgusu
    Fenerbahçe Başkanı , bir Kurban Bayramı kutlaması yayımladı. Bayram mesajında, "Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; ülkemize, büyük Fenerbahçe ailemize, divan kurulu, kongre ve temsilci üyelerimize, taraftarlarımıza, birlik ve beraberlik içinde, neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dilerim" ifadesini kullandı.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:07
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