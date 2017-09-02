Yıldırım’dan birlik vurgusu
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bir Kurban Bayramı kutlaması yayımladı. Bayram mesajında, "Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; ülkemize, büyük Fenerbahçe ailemize, divan kurulu, kongre ve temsilci üyelerimize, taraftarlarımıza, birlik ve beraberlik içinde, neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dilerim" ifadesini kullandı.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Yıldırım’dan birlik vurgusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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