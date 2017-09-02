 Volkan’ın bir kızı daha oldu – Fotomaç – 02 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Volkan’ın bir kızı daha oldu

    Volkan’ın bir kızı daha oldu
    Kaptan , ikinci kez baba oldu. Zeynep- Volkan Demirel çiftinin Yeda adını verdikleri ikinci kız çocukları, 4 kilo 300 gram ve 53 santimetre olarak dünyaya geldi. Tecrübeli kalecinin Yade isminde bir kız çocuğu daha var. Sarı-lacivertli kulüp, yayımladığı mesajla Demirel çiftine çocuklarıyla mutluluklar diledi.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Volkan’ın bir kızı daha oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.