Volkan’ın bir kızı daha oldu
Kaptan Volkan Demirel, ikinci kez baba oldu. Zeynep- Volkan Demirel çiftinin Yeda adını verdikleri ikinci kız çocukları, 4 kilo 300 gram ve 53 santimetre olarak dünyaya geldi. Tecrübeli kalecinin Yade isminde bir kız çocuğu daha var. Sarı-lacivertli kulüp, yayımladığı mesajla Demirel çiftine çocuklarıyla mutluluklar diledi.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Volkan’ın bir kızı daha oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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