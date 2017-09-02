Volkan’ın bir kızı daha oldu









, ikinci kez baba oldu. Zeynep- Volkan Demirel çiftinin Yeda adını verdikleri ikinci kız çocukları, 4 kilo 300 gram ve 53 santimetre olarak dünyaya geldi. Tecrübeli kalecinin Yade isminde bir kız çocuğu daha var. Sarı-lacivertli kulüp, yayımladığı mesajla Demirel çiftine çocuklarıyla mutluluklar diledi. Kaptan Volkan Demirel ikinci kezbaba oldu.çiftininYeda adını verdikleri ikincikız çocukları, 4 kilo 300gram veolarak dünyaya geldi.Tecrübeli kalecininisminde bir kız çocuğudaha var. Sarı-lacivertlikulüp, yayımladığı mesajlaçiftine çocuklarıylamutluluklar diledi. 02 Eylül 2017, Cumartesi Güncelleme: 22:06 Etiketler: Volkan Demirel







