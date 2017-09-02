Van Persie'den kötü haber
Fenerbahçe'nin yıldızı Robin van Persie'den kötü haber geldi.
Hollanda Futbol Federasyonu, yürümekte bile zorlandığı iddia edilen yıldız oyuncunun yarın Bulgaristan'la oynanacak olan Dünya Kupası eleme maçı öncesi kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
64'te oyuna girdi
Hollanda'nın Fransa'ya 4-0 yenildiği maçta 64. dakikada kenardan oyuna dahil olan tecrübeli golcü etkisiz bir performans sergilemişti.
Hollanda Futbol Federasyonu, yürümekte bile zorlandığı iddia edilen yıldız oyuncunun yarın Bulgaristan'la oynanacak olan Dünya Kupası eleme maçı öncesi kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
64'te oyuna girdi
Hollanda'nın Fransa'ya 4-0 yenildiği maçta 64. dakikada kenardan oyuna dahil olan tecrübeli golcü etkisiz bir performans sergilemişti.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Van Persie'den kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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