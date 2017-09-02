 Van Persie'den kötü haber – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Van Persie'den kötü haber

    Van Persie'den kötü haber
    Fenerbahçe'nin yıldızı Robin van Persie'den kötü haber geldi.

    Hollanda Futbol Federasyonu, yürümekte bile zorlandığı iddia edilen yıldız oyuncunun yarın Bulgaristan'la oynanacak olan Dünya Kupası eleme maçı öncesi kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

    64'te oyuna girdi
    Hollanda'nın Fransa'ya 4-0 yenildiği maçta 64. dakikada kenardan oyuna dahil olan tecrübeli golcü etkisiz bir performans sergilemişti.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:31
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