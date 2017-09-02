Fenerbahçe'nin yıldızı Robin van Persie'den kötü haber geldi.



Hollanda Futbol Federasyonu, yürümekte bile zorlandığı iddia edilen yıldız oyuncunun yarın Bulgaristan'la oynanacak olan Dünya Kupası eleme maçı öncesi kadrodan çıkarıldığını açıkladı.



64'te oyuna girdi

Hollanda'nın Fransa'ya 4-0 yenildiği maçta 64. dakikada kenardan oyuna dahil olan tecrübeli golcü etkisiz bir performans sergilemişti.