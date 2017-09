Soldado iddialı

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü'deprogramına konuk oldu. İddialı açıklamalar yapan usta krampon, şampiyonluğun formülünün başarıya inanmaktan geçtiğini söyledi. İşteyıldızın yeni sezon ve hedefleri konusundaki açıklamaları:haftalar her zaman yeni takımlar için zor olur. Sezona istediğimiz gibi de başlayamadık amakarşısında aldığımız galibiyetle birlikte takımın ilerleyen süreçlerde çok daha iyi olacağına inanıyorum.maçını kazanıp, galibiyeti taraftarlarımıza armağan edeceğiz. Takımda çok iyi hava var."hedefim kupalar için mücadele etmek. İki kulvarda da başarı hedefliyoruz. İyi bir kadromuz var. Seviyesi yüksek bir takımız.ve kendimizi buna adamalıyız. Zorlu ve rekabetin üst düzeyde olacağı bir sezon bizi bekliyor. Büyük oyunculardan kurulu. Onlar da bize zorluk çıkaracak ama en önemlisi kendimize inanmak. Yolun sonunda şampiyon olmak istiyorsak inanmalıyız."Mehmet Topal'la daha önce Valencia'da oynadıklarını hatırlatan Soldado , "Mehmet orada 2 yıl oynadı ve çok güzel iki yıldı. Kuvvetli takımdık, Mehmet de çalışkanlığıyla o takımı tamamlayan oyunculardandı. Mehmet Topal burada referans göreceğim oyunculardan. Bana adaptasyon konusunda çok yardımı olacak" ifadesini kullandı.Tecrübeli forvet, Türkiye ve İspanya'daki futbola bakışı da kıyaslayıp şunları söyledi: "Burada insanlar futbolu yaşıyorlar. Havaalanındaki karşılama, o an nasıl bir kulübe geldiğimi, bu insanların kulüplerine nasıl bir aşkla bağlı olduklarını hissettim. Bu formanın önemini fazlasıyla hissettirdiler. Türkler, İspanyollardan bile daha sıcak."Usta forvet, oyun karakterini ve yakalamak istediği gol sayısını ise şöyle anlattı: "Yarışmacı ve mücadeleci biriyim. Kendimle yarışırım. Hergün kendimi geliştirmeyi başarırsam, etrafımdaki insanlara da bunun aynı doğrultuda yansıdığını düşünüyorum. Her sezon en az 15 gol hedefliyorum. Bunun üzerine çıkarsam ne mutlu bana."Taraftarlara geldiği ilk günden itibaren destekleri için teşekkür eden Soldado, "Her şeyi yapan bir taraftar var. Sahaya çıkmak o keyfi yaşamak büyük motivasyon. Isınmada tüm oyuncuları tek tek tribünlere çağırıyorlar. Bu daha önce gördüğüm bir şey değil. Taraftarlar desteklerine devam etsinler. Bu destek sürerse Soldado'nun en iyi versiyonunu görecekler. Başarılarla dolu bir yılı hep birlikte yaşayacağız" dedi.