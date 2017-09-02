 Soldado iddialı – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    iddialı

    Soldado iddialı

    İspanyol forvet, “Bu uzun yolda rakiplerimiz bize zorluk çıkaracak ama en önemlisi kendimize inanmak. Yolun sonunda şampiyon olmak istiyorsak inanmalıyız” dedi ve büyük bir iddiada bulundu: Önümüzde başarılarla dolduracağımız bir yıl var

    Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Roberto Soldado, FB TV'de 'Günün Röportajı' programına konuk oldu. İddialı açıklamalar yapan usta krampon, şampiyonluğun formülünün başarıya inanmaktan geçtiğini söyledi. İşte 32 yaşındaki yıldızın yeni sezon ve hedefleri konusundaki açıklamaları: "İlk haftalar her zaman yeni takımlar için zor olur. Sezona istediğimiz gibi de başlayamadık ama Gençlerbirliği karşısında aldığımız galibiyetle birlikte takımın ilerleyen süreçlerde çok daha iyi olacağına inanıyorum. Başakşehir maçını kazanıp, galibiyeti taraftarlarımıza armağan edeceğiz. Takımda çok iyi hava var."

    SEVİYESİ YÜKSEK TAKIMIZ
    "Tüm hedefim kupalar için mücadele etmek. İki kulvarda da başarı hedefliyoruz. İyi bir kadromuz var. Seviyesi yüksek bir takımız. Yüzde yüzümüzü vermeliyiz ve kendimizi buna adamalıyız. Zorlu ve rekabetin üst düzeyde olacağı bir sezon bizi bekliyor. Büyük oyunculardan kurulu kuvvetli rakiplerimiz var. Onlar da bize zorluk çıkaracak ama en önemlisi kendimize inanmak. Yolun sonunda şampiyon olmak istiyorsak inanmalıyız."

    TOPAL ÇOK ÇALIŞKANDI
    Mehmet Topal'la daha önce Valencia'da oynadıklarını hatırlatan , "Mehmet orada 2 yıl oynadı ve çok güzel iki yıldı. Kuvvetli takımdık, Mehmet de çalışkanlığıyla o takımı tamamlayan oyunculardandı. Mehmet Topal burada referans göreceğim oyunculardan. Bana adaptasyon konusunda çok yardımı olacak" ifadesini kullandı.

    TÜRKLER FUTBOLU YAŞIYOR
    Tecrübeli forvet, Türkiye ve İspanya'daki futbola bakışı da kıyaslayıp şunları söyledi: "Burada insanlar futbolu yaşıyorlar. Havaalanındaki karşılama, o an nasıl bir kulübe geldiğimi, bu insanların kulüplerine nasıl bir aşkla bağlı olduklarını hissettim. Bu formanın önemini fazlasıyla hissettirdiler. Türkler, İspanyollardan bile daha sıcak."

    15 GOLÜ GEÇERSEM NE MUTLU
    Usta forvet, oyun karakterini ve yakalamak istediği gol sayısını ise şöyle anlattı: "Yarışmacı ve mücadeleci biriyim. Kendimle yarışırım. Hergün kendimi geliştirmeyi başarırsam, etrafımdaki insanlara da bunun aynı doğrultuda yansıdığını düşünüyorum. Her sezon en az 15 gol hedefliyorum. Bunun üzerine çıkarsam ne mutlu bana."

    EN İYİ SOLDADO'YU GÖRECEKLER
    Taraftarlara geldiği ilk günden itibaren destekleri için teşekkür eden Soldado, "Her şeyi yapan bir taraftar var. Sahaya çıkmak o keyfi yaşamak büyük motivasyon. Isınmada tüm oyuncuları tek tek tribünlere çağırıyorlar. Bu daha önce gördüğüm bir şey değil. Taraftarlar desteklerine devam etsinler. Bu destek sürerse Soldado'nun en iyi versiyonunu görecekler. Başarılarla dolu bir yılı hep birlikte yaşayacağız" dedi.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:10
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