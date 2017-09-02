Şimdi de Kravets derbisi
Kravets, Ukrayna Milli Takımı’nın Dünya Kupası eleme maçlarının en golcü (3) ismi. Oyuncu, Konya’da 2-2 biten maçta Milli Takımımız’ın da filelerini sarsmıştı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Krasnodar'ın golcüsü Fedor Smolov için rakip olmuştu. Smolov kulübünde kalırken, iki dev şimdi de Dinamo Kiev'in 28 yaşındaki forveti Artem Kravets için kapışıyor. Ajansspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı yetkililer, Milli Takımımız'ın bugün Ukrayna ile oynayacağı maçta Kravets'i yakından takip edecek. Geçen sezonu Granada'da kiralık geçiren Kravets, burada 26 maçta 5 gol-2 asistle oynadı.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Şimdi de Kravets derbisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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