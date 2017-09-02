 Şimdi de Kravets derbisi – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Şimdi de derbisi

    Şimdi de Kravets derbisi

    , Ukrayna Milli Takımı’nın Dünya Kupası eleme maçlarının en golcü (3) ismi. Oyuncu, Konya’da 2-2 biten maçta Milli Takımımız’ın da filelerini sarsmıştı.

    Fenerbahçe ile Beşiktaş, Krasnodar'ın golcüsü Fedor Smolov için rakip olmuştu. Smolov kulübünde kalırken, iki dev şimdi de Dinamo Kiev'in 28 yaşındaki forveti Artem Kravets için kapışıyor. Ajansspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı yetkililer, Milli Takımımız'ın bugün Ukrayna ile oynayacağı maçta 'i yakından takip edecek. Geçen sezonu Granada'da kiralık geçiren Kravets, burada 26 maçta 5 gol-2 asistle oynadı.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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