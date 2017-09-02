RVP yine sakatlandı
Omuzundaki sakatlık nedeniyle F.Bahçe'nin G.Birliği ile oynadığı lig maçında oynamayıp milli takımda boy gösteren Van Persie, yine sakatlandı! Hollanda'nın 4-0 kaybettiği Fransa maçında 64'te oyuna giren RvP, bir ikili mücadelede dizinden sakatlandı; maçı da böyle tamamladı. Yürümekte bile zorlandığı belirtilen 34 yaşındaki forvet, yarınki Bulgaristan karşılaşmasının kadrosundan çıkartıldı.
'GİTMİYORUM'
Feyenoord'a transferi yatan, ardından yeni bir sakatlık şoku yaşayan Van Persie, Fransa maçı sonrası yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'de kaldığını bildirdi.
'GİTMİYORUM'
Feyenoord'a transferi yatan, ardından yeni bir sakatlık şoku yaşayan Van Persie, Fransa maçı sonrası yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'de kaldığını bildirdi.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
-
G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
-
Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
RVP yine sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.