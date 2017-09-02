 RVP yine sakatlandı – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    RVP yine sakatlandı

    RVP yine sakatlandı
    Omuzundaki sakatlık nedeniyle F.Bahçe'nin G.Birliği ile oynadığı lig maçında oynamayıp milli takımda boy gösteren , yine sakatlandı! Hollanda'nın 4-0 kaybettiği Fransa maçında 64'te oyuna giren RvP, bir ikili mücadelede dizinden sakatlandı; maçı da böyle tamamladı. Yürümekte bile zorlandığı belirtilen 34 yaşındaki forvet, yarınki Bulgaristan karşılaşmasının kadrosundan çıkartıldı.

    'GİTMİYORUM'
    Feyenoord'a transferi yatan, ardından yeni bir sakatlık şoku yaşayan Van Persie, Fransa maçı sonrası yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'de kaldığını bildirdi.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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