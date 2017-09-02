"Ronaldo, Messi ve ben"
Fenerbahçe'nin yıldızı Van Persie'nin kendisini eleştirenlere Ronaldo ve Messi üzerinden cevap verdiği öne sürüldü.
Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçında forma giymeyen ancak Milli Takım kampına katılıp, maça da çıkan Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Van Persie kendisini eleştirenlere Messi ve Ronaldo üzerinden yanıt veriyor.
İddiaya göre Hollandalı yıldız, yöneticilerle yaptığı sohbetlerde, kendisini dünyanın en iyi 3 oyuncusu arasında görüyor ve "Ronaldo, Messi, ben" şeklinde konuşuyor.
Suarez, Ibrahimovic ve Neymar gibi isimlerin örnek verilmesine ise şu şekilde karşılık veriyor:
"İyi futbolcu ama kaç gol atmışlar bugüne kadar?"
Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı
Omzundaki sakatlığını gerekçe gösterip Fenerbahçe'nin, Gençlerbirliği deplasmanına gitmeyen ancak Fransa karşısında Hollanda Milli Takım formasını giyen ve tartışmalara sebep olan Robin van Persie, kadrodan çıkarıldı.
Hollanda Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Robin'in sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Yıldız golcü, Hollanda'nın 4-0 yenildiği karşılaşmanın 64. dakikada oyuna girmişti.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:00
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Asamoah zora girdi rota Baba
Toplam 3
Yorum
gs şimdiden anlaşın ocakta imzayı attırıp seneye bedavaya alın asahohayı.juventusa da kapak olsun
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Asamoah zora girdi rota Baba
Toplam 3
Yorum
belhanda ve gomis star oyuncu sivas maçın da forveti izledim. çok net gördüm. belhanda gomis rodrigez tolga ve yasin star oyuncu. yasin çabukluğunu geliştirirse of of.
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İşte o sözün sırrı
Toplam 8
Yorum
Düsseldorf'lu Istatistikler yalan söylemez dogru ama, görünen köyede klavuz istemez ! Sonra, böyle artısı olan bir takıma neden köklü neşter vurulur ki ?
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