"Ronaldo, Messi ve ben"

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçında forma giymeyen ancak Milli Takım kampına katılıp, maça da çıkan Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Van Persie kendisini eleştirenlere Messi ve Ronaldo üzerinden yanıt veriyor.

İddiaya göre Hollandalı yıldız, yöneticilerle yaptığı sohbetlerde, kendisini dünyanın en iyi 3 oyuncusu arasında görüyor ve "Ronaldo, Messi, ben" şeklinde konuşuyor.

Suarez, Ibrahimovic ve Neymar gibi isimlerin örnek verilmesine ise şu şekilde karşılık veriyor:

"İyi futbolcu ama kaç gol atmışlar bugüne kadar?"

Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Omzundaki sakatlığını gerekçe gösterip Fenerbahçe'nin, Gençlerbirliği deplasmanına gitmeyen ancak Fransa karşısında Hollanda Milli Takım formasını giyen ve tartışmalara sebep olan Robin van Persie, kadrodan çıkarıldı.

Hollanda Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Robin'in sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Yıldız golcü, Hollanda'nın 4-0 yenildiği karşılaşmanın 64. dakikada oyuna girmişti.