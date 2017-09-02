İşte o sözün sırrı
Aykut Kocaman, Gençlerbirliği karşılaşması sonrasında, “Herkes yanılacak. Şampiyon olacağız, bu net” demişti... Tecrübeli hocayı böyle konuşturan ise takımın mücadele gücü Çünkü Kanarya, ‘kaybettiği topu en hızlı geri alan’ takım
Süper Lig'de geride kalan üç haftada 2 beraberlik, 1 de galibiyet alarak 5 puan toplayan Fenerbahçe, kayıpsız lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı. Ancak topladığı puandan çok Fenerbahçe'nin oynadığı futbol konuşuluyor. Otoriteler, sarılacivertli ekibin bu oyun anlayışı ve bu kadro yapısı ile "şampiyon olmasının zor olduğunun" altını çiziyor. Aykut Kocaman ise ağır şekilde eleştiriliyor. Kocaman ise eleştiri sahipleri ile aynı fikirde değil. Israrla şampiyon olacaklarını söylüyor. Gençlerbirliği maçı sonrası "Herkes yanılacak. Şampiyon olacağız, bu net" dedi. Kocaman belli ki takımının mücadele gücüne ve kazanma azmine güveniyor. Zira onu böyle konuşturan rakamlar var.
TOPU 6.6 SANiYEDE GERi KAZANIYOR
Fenerbahçe ligde geride kalan 3 haftada topu en hızlı geri kazanan takım konumunda. Sarı-lacivertliler topu 6.6 saniyede geri kazanırken, Galatasaray 8.8, Beşiktaş ise ancak 9.5 saniyede geriye alabiliyor. Bu da sarı-lacivertli ekibi yüzde 60.3 oranıyla geride kalan 270 dakikada "ligin en çok topa sahip olan takımı" konumuna getiriyor. Kanarya, ikili mücadelelerde ortaya koyduğu arzu ve istekle de fark yaratıyor. Fenerbahçe, 3 karşılaşmada toplam 194 ikili mücadele kazanırken, şampiyonlukta yarıştığı rakipleri arasında kendisine en yakın takım Trabzonspor (180). G.Saray ve Beşiktaş ise bu kategoride 155'in bile altında kaldı.
BUNLAR DA KORKUTAN iSTATiSTiKLER
Fener'in sorunu ise pas yüzdesinde... Beşiktaş'ın yüzde 86, G.Saray'ın yüzde 85.2 başarılı pas yaptığı üç haftada, Kanarya 79.8'lik başarılı pas yüzdesi tutturdu. Kanarya, bu kategoride ligin yeni ekibi Malatyaspor'un bile gerisinde kalarak 7'nci sırada yer aldı. Fenerbahçe'nin maç başına 12 şutla lig 8'incisi, 3.3 isabetli şutla lig 12'ncisi konumunda bulunması da eksileri arasında yer alıyor.
4-5 HAFTAYA iHTiYAÇ VAR
Fenerbahçe, Göztepe maçını kazanmasına rağmen ağır şekilde eleştirildi. 10 kişi kalan rakibini 2-1 zor yenen sarı-lacivertli ekipte, Aykut Kocaman da hedefe kondu. Eleştirilerin ve tepkilerin kendilerini yollarından çeviremeyeceğini belirten tecrübeli hoca, "4-5 hafta sonra lige ağırlığımızı koyarız" dedi.
TOPU 6.6 SANiYEDE GERi KAZANIYOR
Fenerbahçe ligde geride kalan 3 haftada topu en hızlı geri kazanan takım konumunda. Sarı-lacivertliler topu 6.6 saniyede geri kazanırken, Galatasaray 8.8, Beşiktaş ise ancak 9.5 saniyede geriye alabiliyor. Bu da sarı-lacivertli ekibi yüzde 60.3 oranıyla geride kalan 270 dakikada "ligin en çok topa sahip olan takımı" konumuna getiriyor. Kanarya, ikili mücadelelerde ortaya koyduğu arzu ve istekle de fark yaratıyor. Fenerbahçe, 3 karşılaşmada toplam 194 ikili mücadele kazanırken, şampiyonlukta yarıştığı rakipleri arasında kendisine en yakın takım Trabzonspor (180). G.Saray ve Beşiktaş ise bu kategoride 155'in bile altında kaldı.
BUNLAR DA KORKUTAN iSTATiSTiKLER
Fener'in sorunu ise pas yüzdesinde... Beşiktaş'ın yüzde 86, G.Saray'ın yüzde 85.2 başarılı pas yaptığı üç haftada, Kanarya 79.8'lik başarılı pas yüzdesi tutturdu. Kanarya, bu kategoride ligin yeni ekibi Malatyaspor'un bile gerisinde kalarak 7'nci sırada yer aldı. Fenerbahçe'nin maç başına 12 şutla lig 8'incisi, 3.3 isabetli şutla lig 12'ncisi konumunda bulunması da eksileri arasında yer alıyor.
4-5 HAFTAYA iHTiYAÇ VAR
Fenerbahçe, Göztepe maçını kazanmasına rağmen ağır şekilde eleştirildi. 10 kişi kalan rakibini 2-1 zor yenen sarı-lacivertli ekipte, Aykut Kocaman da hedefe kondu. Eleştirilerin ve tepkilerin kendilerini yollarından çeviremeyeceğini belirten tecrübeli hoca, "4-5 hafta sonra lige ağırlığımızı koyarız" dedi.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
İşte o sözün sırrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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