 İşte o sözün sırrı – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    İşte o sözün sırrı

    İşte o sözün sırrı

    , Gençlerbirliği karşılaşması sonrasında, “Herkes yanılacak. Şampiyon olacağız, bu net” demişti... Tecrübeli hocayı böyle konuşturan ise takımın mücadele gücü Çünkü Kanarya, ‘kaybettiği topu en hızlı geri alan’ takım

    Süper Lig'de geride kalan üç haftada 2 beraberlik, 1 de galibiyet alarak 5 puan toplayan Fenerbahçe, kayıpsız lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı. Ancak topladığı puandan çok Fenerbahçe'nin oynadığı futbol konuşuluyor. Otoriteler, sarılacivertli ekibin bu oyun anlayışı ve bu kadro yapısı ile "şampiyon olmasının zor olduğunun" altını çiziyor. ise ağır şekilde eleştiriliyor. Kocaman ise eleştiri sahipleri ile aynı fikirde değil. Israrla şampiyon olacaklarını söylüyor. Gençlerbirliği maçı sonrası "Herkes yanılacak. Şampiyon olacağız, bu net" dedi. Kocaman belli ki takımının mücadele gücüne ve kazanma azmine güveniyor. Zira onu böyle konuşturan rakamlar var.

    TOPU 6.6 SANiYEDE GERi KAZANIYOR
    Fenerbahçe ligde geride kalan 3 haftada topu en hızlı geri kazanan takım konumunda. Sarı-lacivertliler topu 6.6 saniyede geri kazanırken, Galatasaray 8.8, Beşiktaş ise ancak 9.5 saniyede geriye alabiliyor. Bu da sarı-lacivertli ekibi yüzde 60.3 oranıyla geride kalan 270 dakikada "ligin en çok topa sahip olan takımı" konumuna getiriyor. Kanarya, ikili mücadelelerde ortaya koyduğu arzu ve istekle de fark yaratıyor. Fenerbahçe, 3 karşılaşmada toplam 194 ikili mücadele kazanırken, şampiyonlukta yarıştığı rakipleri arasında kendisine en yakın takım Trabzonspor (180). G.Saray ve Beşiktaş ise bu kategoride 155'in bile altında kaldı.

    BUNLAR DA KORKUTAN iSTATiSTiKLER
    Fener'in sorunu ise pas yüzdesinde... Beşiktaş'ın yüzde 86, G.Saray'ın yüzde 85.2 başarılı pas yaptığı üç haftada, Kanarya 79.8'lik başarılı pas yüzdesi tutturdu. Kanarya, bu kategoride ligin yeni ekibi Malatyaspor'un bile gerisinde kalarak 7'nci sırada yer aldı. Fenerbahçe'nin maç başına 12 şutla lig 8'incisi, 3.3 isabetli şutla lig 12'ncisi konumunda bulunması da eksileri arasında yer alıyor.

    4-5 HAFTAYA iHTiYAÇ VAR
    Fenerbahçe, Göztepe maçını kazanmasına rağmen ağır şekilde eleştirildi. 10 kişi kalan rakibini 2-1 zor yenen sarı-lacivertli ekipte, Aykut Kocaman da hedefe kondu. Eleştirilerin ve tepkilerin kendilerini yollarından çeviremeyeceğini belirten tecrübeli hoca, "4-5 hafta sonra lige ağırlığımızı koyarız" dedi.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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