 Fenerbahçe yeni transferine kavuştu – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    yeni transferine kavuştu

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> yeni transferine kavuştu

    'nin yeni transferi ABD'li pivot İstanbul'a geldi.

    Doğuş Takımı'nın kadrosuna kattığı Birleşik Amerikalı pivot , İstanbul'a geldi. Tecrübeli pivotun da içerisinde yer aldığı uçak saat 11.30 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Uzun yıllar NBA'de forma giyen oyuncu, taraftarı önünde oynayacağı için çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

    "İnanılmaz bir kadro ve müthiş bir antrenör var"
    Burada Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan oyuncu, "Çok heyecanlıyım. Benim için çok güzel bir yolculuk başladı. İmza attığım günden itibaren Fenerbahçe taraftarlarından o kadar çok güzel destek aldım ki, sonunda onlarla aynı toprakta olduğum için çok mutluyum" dedi.

    Sarı-lacivertli ekibin Euroleague Şampiyonluğu ile ilgili de ABD'li pivot, "Hepsini uzaktan takip ettim. İnanılmaz bir kadro ve müthiş bir antrenör var. Bu büyük başarı için herkesi tebrik ediyorum. Şu an burayla ilgili her şeyi öğrenmeye çalışıyorum" diye konuştu.

    Son olarak taraftarlara gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden 2.11 cm boyundaki , "Çok heyecanlı ve mutluyum. Daha buraya gelmeden önce beni kucaklamaları çok güzel.Taraftarların önünde oynamak için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:39
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