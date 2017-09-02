Bir gün geri döneceğim
Sevilla'ya transfer olan Kjaer, takımdan ayrılmasında UEFA ile yapılan Finansal anlaşmanın önemi olduğunu vurguladı. Danimarkalı stoper, bir gün tekrar F.Bahçe'ye dönmek istediğini belirtip, "Orada harika günler geçirdim. Olumlu duygularla ayrıldım. Bir gün geri döneceğime inanıyorum" dedi.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Bir gün geri döneceğim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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