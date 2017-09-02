 Bir gün geri döneceğim – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Bir gün geri döneceğim

    Bir gün geri döneceğim
    Sevilla'ya transfer olan , takımdan ayrılmasında UEFA ile yapılan Finansal anlaşmanın önemi olduğunu vurguladı. Danimarkalı stoper, bir gün tekrar F.Bahçe'ye dönmek istediğini belirtip, "Orada harika günler geçirdim. Olumlu duygularla ayrıldım. Bir gün geri döneceğime inanıyorum" dedi.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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