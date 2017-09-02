Başakşehir hazırlıkları sürdü
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 4'üncü haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 18.00'de başlayan çalışma, 1 saat 45 dakika sürdü. Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışan futbolcular, antrenmana daha sonra sahada devam ettiler. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladılar.
Sakatlığı sebebiyle Hollanda milli takımından dönen Robin van Persie'nin tedavisine başlanırken, Mehmet Ekici ve Yiğithan Güveli çalışmalarına takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.
Eşi doğum yaptığı için izinli olan Volkan Demirel ile milli takımlarda bulunan oyuncular Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Nabil Dirar, Roman Neustadter, Mauricio Isla, Giuliano Victor De Paula, Oğuz Kağan Güçtekin ve Ahmethan Köse antrenmanda yer almadı.
Sarı-Lacivertli ekip, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından Pazartesi günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Kaynak: DHA
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:44
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Asamoah transferi neden olmadı?
Toplam 1
Yorum
öğretici asomoahla irtibatı kopartmamalı ve kesinlikle juventusla sözleşme uzatmaması söylenmeli 5 m bonservis ödeneceğine 2 m imza parasına anlaşılı
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Ukrayna-Türkiye I CANLI
Toplam 5
Yorum
lugano Luce bu kadroyla linç oluruz be oğlum
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RVP yine sakatlandı
Toplam 8
Yorum
Komedi filminde oynasın Bu adam kötü değil.Messi ve ronaldodan sonra en iyi üçüncü:)).Bitmişlik senduromu yaşayan futbolcu profili.seni kim pazarladı araştırılmalı.
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