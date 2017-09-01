Zaten gitmek istemiyordum

West Bromwich’e transferi gerçekleşmeyen Brezilyalı oyuncu, “Gerçek şu ki görüşmeler sürerken bile ayrılmak istemiyordum. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden. Ailem de burasını çok seviyor” dedi

Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a transferi son anda yatan Josef de Souza, Fenerbahçe'de kaldığı için mutlu olduğunu açıkladı... Brezilyalı oyuncu transfer süreciyle ilgili ülkesinde yayın yapan Radio Bandeirantes'e konuştu. Sambacı, iddiaların aksine İngiltere'ye gitmek için çok da istekli olmadığını vurgulayarak, "Yöneticilerim bana 'İngiltere'den sana teklif var. Ne dersin?' diye sordular. Ben de anlaşma olursa düşüneceğimi söyledim. Ama gerçeği duymak isterseniz; görüşmeler sürerken bile ayrılmak istemiyordum" ifadelerini kullandı.



AĞLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe'nin West Bromwich'in ödeme planını kabul etmediği haberleri çıkınca Josef'in 'transferi olmayacak' diye ağladığı ileri sürülmüştü. Josef, Radio Bandeirantes'e, "Ben İstanbul'da çok mutluyum. Burası dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Ailem de burasını çok seviyor" diyerek F.Bahçe'de oynamaktan memnun olduğunu söyledi.