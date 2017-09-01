Zaten gitmek istemiyordum
West Bromwich’e transferi gerçekleşmeyen Brezilyalı oyuncu, “Gerçek şu ki görüşmeler sürerken bile ayrılmak istemiyordum. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden. Ailem de burasını çok seviyor” dedi
AĞLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Fenerbahçe'nin West Bromwich'in ödeme planını kabul etmediği haberleri çıkınca Josef'in 'transferi olmayacak' diye ağladığı ileri sürülmüştü. Josef, Radio Bandeirantes'e, "Ben İstanbul'da çok mutluyum. Burası dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Ailem de burasını çok seviyor" diyerek F.Bahçe'de oynamaktan memnun olduğunu söyledi.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:30
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Yıldız futbolcu ayrıldı
Toplam 18
Yorum
NE YILDIZ BE!! Yildiz Futbolcu alan yok, zorla kiralamak icin takim araniyor, Beceriksiz, kendini gelistiremeden yaslanacak zavalli..
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Transfer için çalışıyoruz
Toplam 5
Yorum
Tuncay61 Transfer istemiyoruz Basta yönetim olarak siz gidin yanınızdada Ersun yanalı getirin ALLLAH askına dusun yakamızdan
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"İyi yolda ilerliyoruz"
Toplam 10
Yorum
Tuncay 61 Baskan ve yönetim şanpiyonluga inanmamıs şanpiyonluga inansa ilk basta Ersun yanalı gönderirdi baskan ve yönetim taraftarı iyi kandırıyor
Zaten gitmek istemiyordum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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