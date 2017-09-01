Volkan Demirel ikinci kez baba oldu
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, ikinci kez baba oldu.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Zeynep-Volkan Demirel çiftinin Yeda adını verdikleri ikinci kız çocukları, 4 kilo 300 gram ve 53 santimetre olarak dünyaya geldi.
Sarı-lacivertli kulüp haberde, Demirel çiftine çocuklarıyla mutluluklar diledi.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:24
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Sosa ısrarı
Toplam 7
Yorum
erol yönetemeyimin laflara bak;hocanın istediğini almaya çalışıyoz,ince eleyip sık dokuyoruz,sabahlara kadar çalışıyoruz,kampa yetişecek.yazık...
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Cenk'e Niasse engeli!
Toplam 8
Yorum
bjk smokie :) her işte bir hayır vardır. CL'de katlarsın sen değerini Crystal Palace.- Newcastle olmaz Arsenal olur kimbilir ;) ;) kapasite teknik var. ;)
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Beşiktaş'tan sağ bek operasyonu
Toplam 9
Yorum
Ali Doru bi tercih olur ahmet hemen alinsin seneye bu takim genclerle dolmali atiba . Tosic.aldirono.koarezma tolga bayko
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