Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, ikinci kez baba oldu.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Zeynep-Volkan Demirel çiftinin Yeda adını verdikleri ikinci kız çocukları, 4 kilo 300 gram ve 53 santimetre olarak dünyaya geldi.

Sarı-lacivertli kulüp haberde, Demirel çiftine çocuklarıyla mutluluklar diledi.