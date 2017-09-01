 Volkan Demirel ikinci kez baba oldu – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    ikinci kez baba oldu

    Volkan Demirel ikinci kez baba oldu

    'nin tecrübeli kalecisi , ikinci kez baba oldu.

    Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Zeynep-Volkan Demirel çiftinin Yeda adını verdikleri ikinci kız çocukları, 4 kilo 300 gram ve 53 santimetre olarak dünyaya geldi.

    Sarı-lacivertli kulüp haberde, Demirel çiftine çocuklarıyla mutluluklar diledi.

    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:24
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