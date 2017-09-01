Van Persie'den kötü haber
Hollanda Futbol Federasyonu, yürümekte bile zorlandığı iddia edilen yıldız oyuncunun yarın Bulgaristan'la oynanacak olan Dünya Kupası eleme maçı öncesi kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
64'te oyuna girdi
Hollanda'nın Fransa'ya 4-0 yenildiği maçta 64. dakikada kenardan oyuna dahil olan tecrübeli golcü etkisiz bir performans sergilemişti.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:28
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Beni alın
Toplam 5
Yorum
Sabri abi Bak bunu alın burdan bak bunu alın
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Ekici hırs küpü
Toplam 5
Yorum
sami fenere gelen herkes once 6 ay sakaim der, sonra hazir degilim deyip sezonu kapatir, sow, vp, hurmaci, kasimal, emre, ekici, turaci vs...
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Van Persie'den kötü haber
Toplam 1
Yorum
Ufuk Yönetimde akıl varsa uefaya şikayet ederler sakat oyuncumu oynattı diye. Persie'nin de sözleşmesini ya fes eder ya da parasını vermez
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