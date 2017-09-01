 Teo’dan kötü haber – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Teo’dan kötü haber

    Teo’dan kötü haber

    Menajeri Kubacki, “Anderlecht oyuncumu F.Bahçe’ye satmak istiyorsa, onlara başarılar dilerim. Biz kalmaya karar verdik” dedi

    Josef de Souza'nın satışı gerçekleşmeyince planları alt üst olan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Lukasz Teodorczyk'den geldi. Polonyalı forvetin menajeri Marcin Kubacki, "Anderlecht oyuncumu Fenerbahçe'ye satmak istiyorsa, onlara başarılar dilerim. Biz kalmaya karar verdik" açıklamasını yaptı.

    Kubacki, transfer ihtimali olsa bile Türkiye'nin seçenekleri arasında olmadığını da vurgulayarak, "Anderlecht'in ondan kurtulmak isteyip istemediğini genel menajer Van Holsbeeck'e veya Rene Weiler'e sorabilirsiniz. Bu arada biz transfer durumunda Türkiye Ligi'nde başka ligleri hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu arada geçen sezon patlama yapan 26 yaşındaki Teodorczyk bu sezon Anderlecht forması ile 6 maça çıkarken, sadece 1 gol attı.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:09
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