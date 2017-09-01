Teo’dan kötü haber
Menajeri Kubacki, “Anderlecht oyuncumu F.Bahçe’ye satmak istiyorsa, onlara başarılar dilerim. Biz kalmaya karar verdik” dedi
Kubacki, transfer ihtimali olsa bile Türkiye'nin seçenekleri arasında olmadığını da vurgulayarak, "Anderlecht'in ondan kurtulmak isteyip istemediğini genel menajer Van Holsbeeck'e veya Rene Weiler'e sorabilirsiniz. Bu arada biz transfer durumunda Türkiye Ligi'nde başka ligleri hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu arada geçen sezon patlama yapan 26 yaşındaki Teodorczyk bu sezon Anderlecht forması ile 6 maça çıkarken, sadece 1 gol attı.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:09
-
Yıldız futbolcu ayrıldı
Toplam 18
Yorum
NE YILDIZ BE!! Yildiz Futbolcu alan yok, zorla kiralamak icin takim araniyor, Beceriksiz, kendini gelistiremeden yaslanacak zavalli..
-
Transfer için çalışıyoruz
Toplam 5
Yorum
Tuncay61 Transfer istemiyoruz Basta yönetim olarak siz gidin yanınızdada Ersun yanalı getirin ALLLAH askına dusun yakamızdan
-
"İyi yolda ilerliyoruz"
Toplam 10
Yorum
Tuncay 61 Baskan ve yönetim şanpiyonluga inanmamıs şanpiyonluga inansa ilk basta Ersun yanalı gönderirdi baskan ve yönetim taraftarı iyi kandırıyor
Teo’dan kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.