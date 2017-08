Stoper dediğin hırçın olur

Fenerbahçe'nin transferinin resmen açıkladığı, Fenerbahçe TV'de canlı yayına konuk oldu., sarı-lacivertli kulübe transfer sürecinin yanı sıra futbolculuğundan ve kendisinden bahsetti. İşte Neto 'dan satır başları:gelmeden önce arkadaşlarımveile konuştum. 3-4 yıl Fenerbahçe'de forma giymiş oyunculardı. Kulüple ilgili alabileceğim maksimum düzeyde bilgiyi almaya çalıştım onlardan. Her zaman çok iyi bilgiler, çok olumlu referanslar verdiler.Şehri çok övdüler, kulüp çalışanlarını çok övdüler. Fenerbahçe'nin hedefleri yüksek bir kulüp olduğunu, her zaman bu hedefler doğrultusunda koşan bir kulüp olduğunu, çok fazla sayıda taraftara sahip bir kulüp olduğunu anlattılar. Herhangi bir negatif şey söylemediler bana.arkadaşım var futbolu seven. Onlar da bana mesajlar aracılığıyla ulaştılar, buradaki tecrübeninanlattılar. Burada özellikle büyük derbi karşılaşmalarının çok farklı olduğunu, hiçbir yerde bulamayacağım durumlar göreceğimi anlattılar.içinde gerginliğimin yüksek noktalara çıktığı anlar yaşanabiliyor. Hakeme itiraz ettiğim anlar olabiliyor. Bazen saha dışında kullanmayacağım kelimeleri kullandığım anlar yaşanabiliyor.Ama biraz o agresifliği ve tutkuyu göstermemiz gerekiyor.Fenerbahçe, 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattığını duyurduğu Lusi Neto'nun satın alma haklarına da sahip oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Luis Neto ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır. 29 yaşındaki defans oyuncusu Zenit kulübünden satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralanmıştır" denildi."Guiliano çok iyi arkadaşım. Uzun zaman birlikte oynama fırsatı bulduk. Beraber buraya gelme ihtimalimizi konuşmuştuk. Önce o geldi, sonra ben geldim. Harika bir insan, büyük bir profesyonel, kaliteli bir futbolcu. Taraftarın onu çok sevecek. Saha dışında ise soyunma odasında iyi bir hava oluşması için elinden geleni yapan bir oyuncudur. Herkese yardım etmeye çalışır. Sevdiğim ve burada birlikte olmaktan çok büyük bir keyif alacağım bir insan."Altyapıdafutbola defansif orta saha oynuyordum. Takımımızda bazı sorunlar vardı ve hocamız beni stopere çekeceğini söyledi. Benim için de herhangi bir sorun yoktu. Sonra stoperde kullanmaya başladı beni.Tüm altyapı eğitimimi stoper oynayarak aldım. Profesyonel olduğumda da yine aynı mevkide devam ettim. Milli takımda da stoper oynadım."İtalyan basını, Zenit'in Luis Neto'yu Fenerbahçe'ye imza atması için İstanbul'a gönderdikten sonra kriz çıktığını yazdı. Tuttomercatoweb; Zenit'in, Valencia'lı Aymen Abdennour'u Marsilya'ya kaptırması üzerine Neto'yu geri çağırdığını yazarken, krizin Rostov'dan Sloven stoper Miham Mevlija'nın tranfser edilmesiyle son bulduğunu duyurdu.Ailemle vakit geçirmeyi, oğlumla, eşimle olmayı çok seviyorum. Ev dışında vakit geçirmekten hoşlandığım pek söylenemez. Daha önce iki defa Antalya'da kamp yapmıştım. Ben orada kamp yaparken eşim de İstanbul'da kalma fırsatı buldu. Bruno Alves'in eşi ağırladı onu. Eşim İstanbul'u o yüzden benden daha iyi biliyor. Daha çok hakim İstanbul'a."