Stoper dediğin hırçın olur
F.Bahçe’nin yeni savunmacısı Luis Neto, “tam bir savaşçıyım” dedi
'ÇOK BAŞKA OLACAK' DEDİLER
Şehri çok övdüler, kulüp çalışanlarını çok övdüler. Fenerbahçe'nin hedefleri yüksek bir kulüp olduğunu, her zaman bu hedefler doğrultusunda koşan bir kulüp olduğunu, çok fazla sayıda taraftara sahip bir kulüp olduğunu anlattılar. Herhangi bir negatif şey söylemediler bana. Bir çok arkadaşım var futbolu seven. Onlar da bana mesajlar aracılığıyla ulaştılar, buradaki tecrübenin çok başka olacağını anlattılar. Burada özellikle büyük derbi karşılaşmalarının çok farklı olduğunu, hiçbir yerde bulamayacağım durumlar göreceğimi anlattılar. Saha içinde gerginliğimin yüksek noktalara çıktığı anlar yaşanabiliyor. Hakeme itiraz ettiğim anlar olabiliyor. Bazen saha dışında kullanmayacağım kelimeleri kullandığım anlar yaşanabiliyor. Bana şaşıyorlar. Ama biraz o agresifliği ve tutkuyu göstermemiz gerekiyor.
SATIN ALMA OPSiYONLU
Fenerbahçe, 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattığını duyurduğu Lusi Neto'nun satın alma haklarına da sahip oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Luis Neto ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır. 29 yaşındaki defans oyuncusu Zenit kulübünden satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralanmıştır" denildi.
TARAFTAR GUiLiANO'YU ÇOK SEVECEK
"Guiliano çok iyi arkadaşım. Uzun zaman birlikte oynama fırsatı bulduk. Beraber buraya gelme ihtimalimizi konuşmuştuk. Önce o geldi, sonra ben geldim. Harika bir insan, büyük bir profesyonel, kaliteli bir futbolcu. Taraftarın onu çok sevecek. Saha dışında ise soyunma odasında iyi bir hava oluşması için elinden geleni yapan bir oyuncudur. Herkese yardım etmeye çalışır. Sevdiğim ve burada birlikte olmaktan çok büyük bir keyif alacağım bir insan."
9 YAŞIMDAN BERi SAVUNMADAYIM
Altyapıda futbola defansif orta saha oynuyordum. Takımımızda bazı sorunlar vardı ve hocamız beni stopere çekeceğini söyledi. Benim için de herhangi bir sorun yoktu. Sonra stoperde kullanmaya başladı beni. 9-10 yaşlarımdan beri hep stoper mevkiinde oynadım. Tüm altyapı eğitimimi stoper oynayarak aldım. Profesyonel olduğumda da yine aynı mevkide devam ettim. Milli takımda da stoper oynadım."
TRANSFERi AZ DAHA YATIYORDU
İtalyan basını, Zenit'in Luis Neto'yu Fenerbahçe'ye imza atması için İstanbul'a gönderdikten sonra kriz çıktığını yazdı. Tuttomercatoweb; Zenit'in, Valencia'lı Aymen Abdennour'u Marsilya'ya kaptırması üzerine Neto'yu geri çağırdığını yazarken, krizin Rostov'dan Sloven stoper Miham Mevlija'nın tranfser edilmesiyle son bulduğunu duyurdu.
ALVES BiZi AĞIRLADI
"Ailemle vakit geçirmeyi, oğlumla, eşimle olmayı çok seviyorum. Ev dışında vakit geçirmekten hoşlandığım pek söylenemez. Daha önce iki defa Antalya'da kamp yapmıştım. Ben orada kamp yaparken eşim de İstanbul'da kalma fırsatı buldu. Bruno Alves'in eşi ağırladı onu. Eşim İstanbul'u o yüzden benden daha iyi biliyor. Daha çok hakim İstanbul'a."
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:55
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Yıldız futbolcu ayrıldı
Toplam 18
Yorum
NE YILDIZ BE!! Yildiz Futbolcu alan yok, zorla kiralamak icin takim araniyor, Beceriksiz, kendini gelistiremeden yaslanacak zavalli..
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Transfer için çalışıyoruz
Toplam 5
Yorum
Tuncay61 Transfer istemiyoruz Basta yönetim olarak siz gidin yanınızdada Ersun yanalı getirin ALLLAH askına dusun yakamızdan
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"İyi yolda ilerliyoruz"
Toplam 10
Yorum
Tuncay 61 Baskan ve yönetim şanpiyonluga inanmamıs şanpiyonluga inansa ilk basta Ersun yanalı gönderirdi baskan ve yönetim taraftarı iyi kandırıyor
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