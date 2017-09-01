 Mesaiye devam – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli futbolculardan yoksun olarak sürdürdü

    Fenerbahçe, milli maç arasının ardından Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanının hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde akşam gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve kondisyon artırıcı çalışmaların ardından teknik ve taktik varyasyonlar gerçekleştirildi. Milli takımlarda bulunan Mehmet Topal, İsmail, Ozan, Şener, Skrtel, Dirar, Neustadter, Isla, Van Persie, Giuliano, Oğuz ve Ahmethan antrenmanda yer almadı.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:12
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