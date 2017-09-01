 Luis Nani Lazio’da – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Luis Nani Lazio’da

    Luis Nani Lazio’da
    İTALYAN ekibi Lazio, Luis Nani'nin kiralık transferi konusunda Valencia ile anlaştığını açıkladı. 30 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolünden sonra imzayı atacak. Lazio, anlaşmaya göre 10 milyon euro öderse Nani'nin bonservisini de alabilecek.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:13
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