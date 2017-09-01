Kazandıkça unutulur

Volkan’la birlikte hatalı goller yemekle eleştirilen Kameni, “Şans da yanımızda değildi. Ancak kazandıkça bunlar unutulur” diye konuştu

F.Bahçe?'de kaleciler Volkan Demirel ve Carlos Kameni, yedikleri hatalı gollerle sarılacivertli takımın en çok eleştirilen isimleri arasında yer alıyor. Kameni, hataların olabileceğini belirtirken, şanssızlıktan da yakındı. Kamerunlu file bekçisi, "Bazen yenilen gollerin telafisi olmuyor. Kalecilere bu anlamda en az tolerans gösteriler işi yapıyor. Ancak Volkan da ben de bunun üstesinden gelebilecek tecrübeye sahibiz. Kazandıkça, hem bizim hem de takımın üzerindeki tepkiler de azalacaktır" dedi. Kameni, İstanbul'da rahat olduğunu, uyum sorununu atlatmaya çalıştığını sözlerine eklerken, "Fenerbahçe'ye gelerek pişman olmayacağım bir karar verdim" ifadelerini kullandı.