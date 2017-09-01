 Fernandao: Çok az kaldı – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    : Çok az kaldı

    Fernandao: Çok az kaldı
    KIRIK kolu yüzde yüz iyileşmediği için henüz hiçbir maça çıkmayan Jose , sahalara adım atacağı ve taraftarın önüne geçeceği günü sabırla beklediğini söyledi. Futbolu çok özlediğini dile getiren sambacı, "Tam da bana ihtiyaç olan bir dönemdeyiz. Yavaş yavaş hazır hale geliyorum, bunun müjdesini verebilirim" dedi.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:41
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