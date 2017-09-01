Fenerbahçe o ismin peşinde

Fenerbahçe forvete takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Soldado'yu renklerine bağlayan Sarı Lacivertliler'in hedefinde bu kez tanıdık bir isim var. Fenerbahçe, geçmişte Akhisar Belediyespor forması giyen Everton'ın golcüsü Oumar Niasse için girişimleri başlattı. Aykut Kocaman, hücum hattında kanatlarda da görev yapabilen oyuncuyu listenin üst sıralarına aldı.



SICAK BAKIYOR

Wayne Rooney'nin Everton'a gelmesiyle forma şansı azalan Niasse'ın da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Fenerbahçe, İngiliz ekibine 2 milyon Euro kiralama bedeli önerdi.

Teklife henüz yanıt vermeyen Everton'ın birkaç gün içinde Sarı Lacivertliler'e geri dönüş yapacağı bildirildi.



