 Fenerbahçe o ismin peşinde – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    o ismin peşinde

    Fenerbahçe o ismin peşinde

    Hücum hattını güçlendirmek isteyen 'nin hedefinde Oumar var.

    Fenerbahçe forvete takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Soldado'yu renklerine bağlayan Sarı Lacivertliler'in hedefinde bu kez tanıdık bir isim var. , geçmişte Akhisar Belediyespor forması giyen Everton'ın golcüsü Oumar için girişimleri başlattı. Aykut Kocaman, hücum hattında kanatlarda da görev yapabilen oyuncuyu listenin üst sıralarına aldı.

    SICAK BAKIYOR

    Wayne Rooney'nin Everton'a gelmesiyle forma şansı azalan Niasse'ın da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Fenerbahçe, İngiliz ekibine 2 milyon Euro kiralama bedeli önerdi.

    Teklife henüz yanıt vermeyen Everton'ın birkaç gün içinde Sarı Lacivertliler'e geri dönüş yapacağı bildirildi.

    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:01
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