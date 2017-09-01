 F.Bahçe’ye sakın gelme! – Fotomaç – 01 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe’ye sakın gelme!

    F.Bahçe’ye sakın gelme!
    Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Robin van Persie için şok bir iddia ortaya atıldı. Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Hollandalı yıldızın, Fenerbahçe'den transfer teklifi alan İngiltere'den takım arkadaşı Gael 'nin kendisini arayarak fikrini sorması üzerine, "Sakın gelme, ben de kaçmaya çalışıyorum" dediğini öne sürdü. Clichy, Başakşehir'e transfer olmuştu.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe’ye sakın gelme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.