 Ekici hırs küpü – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Ekici hırs küpü

    Ekici hırs küpü
    Rehabilitasyon süreci devam eden takıma katılmak için artık gün saymaya başladı. Özel program ile kondisyon yükleyen tecrübeli oyuncunun kısa süre içinde takımla çalışmalara başlayacağı gelen haberler arasında... Ekici, Başakşehir maçında en azından kulübede olmayı hedefliyor.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:12
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