 Blandi’ye 15 milyon dolar! – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Blandi’ye 15 milyon dolar!

    Blandi’ye 15 milyon dolar!
    ARJANTİN'den uçuk iddia! Filo News adlı site, F.Bahçe'nin San Lorenzo'dan 'yi gündeme aldığını, sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki golcünün kontratındaki 15 milyon dolar'lık serbest kalma maddesini kullanabileceği bildirildi. İddia mantıklı bulunmadı; zira San Lorenzo, Blandi'nin fiyatını 6 milyon dolar olarak belirlemişti.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:39
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