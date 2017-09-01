 Beni alın – Fotomaç – 01 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Beni alın

    Beni alın

    Kulüp bulamayan milli sağ kanatın Göztepe’yi istediği bildirilirken, yönetimin yıllık 1 milyon euro önerdiği, tarafların bayram sonrası tekrar bir araya geleceği öğrenildi

    Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra kulüp bulamayan sağ kanat oyuncusu Volkan Şen'in Göztepe'ye haber yolladığı öğrenildi. Adı, Beşiktaş, Galatasaray ve Bursaspor ile anılan 30 yaşındaki milli futbolcunun, İzmir ekibinde oynamak istediği bildirilirken, sarı-kırmızılı yönetimin Volkan'a yıllık 1 milyon Euro önerdiği ifade edildi. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın da tecrübeli yıldıza sıcak baktığı, tarafların bayramdan sonra bir araya gelip transferi netleştireceği kaydedildi.

    Volkan Şen'in dışında Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen genç orta saha Emrah Başsan'la da ilgilenen Göztepe'nin görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi. Öte yandan Erzurum'da kamp yapan Göz-Göz, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Erzurum Yakutiyespor ile yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı. TEKNİK Direktör Tamer Tuna, Osmanlı maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayıp, "Takımdaki arkadaşlık seviyesinin artması için Erzurum'da kamp yapmayı tercih ettik. Şu an herkes büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:55
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beni alın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.