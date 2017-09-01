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Kulüp bulamayan milli sağ kanatın Göztepe’yi istediği bildirilirken, yönetimin yıllık 1 milyon euro önerdiği, tarafların bayram sonrası tekrar bir araya geleceği öğrenildi
Volkan Şen'in dışında Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen genç orta saha Emrah Başsan'la da ilgilenen Göztepe'nin görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi. Öte yandan Erzurum'da kamp yapan Göz-Göz, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Erzurum Yakutiyespor ile yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı. TEKNİK Direktör Tamer Tuna, Osmanlı maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayıp, "Takımdaki arkadaşlık seviyesinin artması için Erzurum'da kamp yapmayı tercih ettik. Şu an herkes büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:55
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Yıldız futbolcu ayrıldı
Toplam 18
Yorum
NE YILDIZ BE!! Yildiz Futbolcu alan yok, zorla kiralamak icin takim araniyor, Beceriksiz, kendini gelistiremeden yaslanacak zavalli..
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Transfer için çalışıyoruz
Toplam 5
Yorum
Tuncay61 Transfer istemiyoruz Basta yönetim olarak siz gidin yanınızdada Ersun yanalı getirin ALLLAH askına dusun yakamızdan
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"İyi yolda ilerliyoruz"
Toplam 10
Yorum
Tuncay 61 Baskan ve yönetim şanpiyonluga inanmamıs şanpiyonluga inansa ilk basta Ersun yanalı gönderirdi baskan ve yönetim taraftarı iyi kandırıyor
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