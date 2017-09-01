Kulüp bulamayan milli sağ kanatın Göztepe’yi istediği bildirilirken, yönetimin yıllık 1 milyon euro önerdiği, tarafların bayram sonrası tekrar bir araya geleceği öğrenildi

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra kulüp bulamayan sağ kanat oyuncusu Volkan Şen'in Göztepe'ye haber yolladığı öğrenildi. Adı, Beşiktaş, Galatasaray ve Bursaspor ile anılan 30 yaşındaki milli futbolcunun, İzmir ekibinde oynamak istediği bildirilirken, sarı-kırmızılı yönetimin Volkan'a yıllık 1 milyon Euro önerdiği ifade edildi. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın da tecrübeli yıldıza sıcak baktığı, tarafların bayramdan sonra bir araya gelip transferi netleştireceği kaydedildi.



Volkan Şen'in dışında Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen genç orta saha Emrah Başsan'la da ilgilenen Göztepe'nin görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi. Öte yandan Erzurum'da kamp yapan Göz-Göz, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Erzurum Yakutiyespor ile yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı. TEKNİK Direktör Tamer Tuna, Osmanlı maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayıp, "Takımdaki arkadaşlık seviyesinin artması için Erzurum'da kamp yapmayı tercih ettik. Şu an herkes büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.