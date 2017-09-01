 Ben Arfa’da bir ilerleme olmadı – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Ben Arfa’da bir ilerleme olmadı

    Ben Arfa’da bir ilerleme olmadı
    Fenerbahçe'nin Hatem Ben Arfa ile anlaştığına yönelik haberler, sarı-lacivertli kulüp tarafından doğrulanmadı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun kulübüyle olan problemleri devam etmektedir ve durumunda herhangi bir değişiklik yoktur" ifadelerine yer verildi. Ben Arfa, PSG'den 7 milyon euro alacağını tahsil etmeden hiçbir kulübe imza atmak istemiyor.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:38
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