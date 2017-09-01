Ben Arfa’da bir ilerleme olmadı

Fenerbahçe'nin Hatem Ben Arfa ile anlaştığına yönelik haberler, sarı-lacivertli kulüp tarafından doğrulanmadı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun kulübüyle olan problemleri devam etmektedir ve durumunda herhangi bir değişiklik yoktur" ifadelerine yer verildi. Ben Arfa, PSG'den 7 milyon euro alacağını tahsil etmeden hiçbir kulübe imza atmak istemiyor.