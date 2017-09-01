Arayı iyi kullanın

Aykut Kocaman, lige bekledikleri gibi başlayamadıklarını, milli maç arasının eksiklerini gidermek için fırsat olduğunu dile getirdi. Oyunculardan bu fırsatı iyi değerlendirmelerini isteyen tecrübeli hoca, Başakşehir'i de 3 puanla geçip seri yakalamaları gerektiğini aşılıyor.