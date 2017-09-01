 Arayı iyi kullanın – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Arayı iyi kullanın

    Arayı iyi kullanın
    Aykut Kocaman, lige bekledikleri gibi başlayamadıklarını, milli maç arasının eksiklerini gidermek için fırsat olduğunu dile getirdi. Oyunculardan bu fırsatı iyi değerlendirmelerini isteyen tecrübeli hoca, Başakşehir'i de 3 puanla geçip seri yakalamaları gerektiğini aşılıyor.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:21
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