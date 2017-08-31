Zenit’te Neto krizi!
Luis Neto'yu Fenerbahçe'ye kiralayan Zenit, yerine düşündüğü Valencia'lı Aymen Abdennour'u Marsilya'ya kaptırınca krize girdi. Corriere dello Sport, stoperde sıkıntıya düşen teknik direktör Mancini'nin Abdennour'un elden kaçırılmasından yönetimi sorumlu tuttuğu ve istifa noktasına geldiğini iddia etti. Zenit, Mancini ile ligde 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle zirvede yer alıyor. Fenerbahçe, 29 yaşındaki Neto'yu önceki gün sağlık kontrolünden geçirmişti.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Zenit’te Neto krizi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.