 Zenit’te Neto krizi! – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Zenit’te Neto krizi!

    Zenit’te Neto krizi!
    Luis Neto'yu Fenerbahçe'ye kiralayan Zenit, yerine düşündüğü Valencia'lı Aymen Abdennour'u Marsilya'ya kaptırınca krize girdi. Corriere dello Sport, stoperde sıkıntıya düşen teknik direktör Mancini'nin Abdennour'un elden kaçırılmasından yönetimi sorumlu tuttuğu ve istifa noktasına geldiğini iddia etti. Zenit, Mancini ile ligde 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle zirvede yer alıyor. Fenerbahçe, 29 yaşındaki Neto'yu önceki gün sağlık kontrolünden geçirmişti.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:07
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