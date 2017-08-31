 Yıldız futbolcu ayrıldı – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Yıldız futbolcu ayrıldı

    Yıldız futbolcu ayrıldı

    Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Salih Uçan, Sion'a kiralandı.

    Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Salih Uçan, İsviçre'nin Sion takımıyla anlaştı. Sion, Salih Uçan'ın kiralandığını resmen açıkladı.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Salih Uçan'ın kiralık olarak transferi konusunda İsviçre ekibi FC Sion ile anlaşma sağlamıştır.

    Oyuncumuz Salih Uçan bu sezon FC Sion takımı için mücadele edecektir.

    Futbolcumuz Salih Uçan'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

    İŞTE SION'LU SALİH UÇAN:

    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:09
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