Yıldız futbolcu ayrıldı
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Salih Uçan, Sion'a kiralandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Salih Uçan'ın kiralık olarak transferi konusunda İsviçre ekibi FC Sion ile anlaşma sağlamıştır.
Oyuncumuz Salih Uçan bu sezon FC Sion takımı için mücadele edecektir.
Futbolcumuz Salih Uçan'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
İŞTE SION'LU SALİH UÇAN:
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:09
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Lionel Carole Sevilla ile anlaştı
Toplam 13
Yorum
eleman valla linnesi sag bek aldik ama adam solda daha iyi.asamoahin yedegi linnes.
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Cenk Tosun'un kararı
Toplam 3
Yorum
forever1903 negredo, pektemek, babel ve talisca forvet oynayabilecek adaylar, dembaba da gelirse cenkin satilmasi gayet normaldir, 12 milyon paund verir
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Cenk Tosun'un kararı
Toplam 3
Yorum
Bence Fiyati Gelirse her Futbolcu eger istiyorsa Satilir Bu parayi bir daha Bulamasiniz bence Ikinci Fernandes Olmasin pisman Olursunuz
Yıldız futbolcu ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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