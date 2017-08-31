Van Persie'den Clichy'ye: Sakın!
Bir televizyon kanalında spor gündemindeki gelişmeleri yorumlayan spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Robin Van Persie ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.
Çelikler, bu sezon Başakşehir'e transfer olan yıldız oyuncu Gael Clichy'nin Türkiye'ye gelmeden önce Robin Van Persie'yi arayarak fikir aldığını söyledi.
Çelikler, Hollandalı yıldızın Clichy'ye 'Sakın gelme ben de kaçmaya çalışıyorum Türkiye'den.' dediğini öne sürdü.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:47
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Fırtına'dan Yusuf Yazıcı hamlesi
Toplam 6
Yorum
naxar etme insallah rabbim nazarlardan korur seni. nazar edenler calisin sizin de olur. hep destek tam destek ma sha allah sana y. yazici
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Fırtına'dan Yusuf Yazıcı hamlesi
Toplam 6
Yorum
Sosa oynayacaksa Yusuf YAZICI oynamayacaksa verin Beşiktaş'a parlatsın 20 milyon Euro'ya satın.
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Emre Mor Celta Vigo'ya imzayı attı
Toplam 27
Yorum
turk sami en bos adam sensin
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