 Van Persie'den Clichy'ye: Sakın! – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Van Persie'den Clichy'ye: Sakın!

    Van Persie'den Clichy'ye: Sakın!

    Bir televizyon kanalında spor gündemindeki gelişmeleri yorumlayan spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Robin Van Persie ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

    Çelikler, bu sezon Başakşehir'e transfer olan yıldız oyuncu Gael Clichy'nin Türkiye'ye gelmeden önce Robin Van Persie'yi arayarak fikir aldığını söyledi.

    Çelikler, Hollandalı yıldızın Clichy'ye 'Sakın gelme ben de kaçmaya çalışıyorum Türkiye'den.' dediğini öne sürdü.

    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:47
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