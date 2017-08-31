Van Persie'den Clichy'ye: Sakın!

Bir televizyon kanalında spor gündemindeki gelişmeleri yorumlayan spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Robin Van Persie ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Çelikler, bu sezon Başakşehir'e transfer olan yıldız oyuncu Gael Clichy'nin Türkiye'ye gelmeden önce Robin Van Persie'yi arayarak fikir aldığını söyledi.

Çelikler, Hollandalı yıldızın Clichy'ye 'Sakın gelme ben de kaçmaya çalışıyorum Türkiye'den.' dediğini öne sürdü.

