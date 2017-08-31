 Teodorczyk yan çizdi! – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    yan çizdi!

    Teodorczyk yan çizdi!
    F.Bahçe'nin ikinci Lukas hamlesi de sonuçsuz kalacak gibi... Belçika basını, sarı-lacivertli kulübü temsilen Anderlecht ile görüşen Kezman'ın 26 yaşındaki Polonyalı golcünün bonservisini 8 milyon euro'ya çektiğini yazdı. Ancak 'in menajeri Kubacki'nin, "Teo bu yıl Anderlecht'te kalacak. Forvete Berk transferi ciddi değil. Teo, her zaman rekabete hazırdır" açıklamasını yaptığı belirtildi.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:26
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