Teodorczyk yan çizdi!
F.Bahçe'nin ikinci Lukas Teodorczyk hamlesi de sonuçsuz kalacak gibi... Belçika basını, sarı-lacivertli kulübü temsilen Anderlecht ile görüşen Kezman'ın 26 yaşındaki Polonyalı golcünün bonservisini 8 milyon euro'ya çektiğini yazdı. Ancak Teodorczyk'in menajeri Kubacki'nin, "Teo bu yıl Anderlecht'te kalacak. Forvete Berk transferi ciddi değil. Teo, her zaman rekabete hazırdır" açıklamasını yaptığı belirtildi.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:26
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