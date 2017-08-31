Salih Sion’a uçtu

Salih Uçan, Sion’la görüşmek için dün menajeriyle birlikte İsviçre’ye gitti. Taraflar kiralama için prensipte anlaştı

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği Salih Uçan, Sion'un kapısında. Orta saha oyuncusu, dün menajeri ile birlikte İsviçre'ye giderek transfer görüşmelerine başladı. Gelen haberlere göre iki tarafın prensip anlaşmasına vardığı kaydedilirken, transferin satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olacağı ifade edildi. İmzaların bugün atılması bekleniyor. Salih daha önce de 2014-16 sezonları arasında Roma'da kiralık oynamıştı.