 Salih Sion’a uçtu – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Salih Sion’a uçtu

    Salih Sion’a uçtu

    , Sion’la görüşmek için dün menajeriyle birlikte İsviçre’ye gitti. Taraflar kiralama için prensipte anlaştı

    Teknik direktör Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği Salih Uçan, Sion'un kapısında. Orta saha oyuncusu, dün menajeri ile birlikte İsviçre'ye giderek transfer görüşmelerine başladı. Gelen haberlere göre iki tarafın prensip anlaşmasına vardığı kaydedilirken, transferin satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olacağı ifade edildi. İmzaların bugün atılması bekleniyor. Salih daha önce de 2014-16 sezonları arasında Roma'da kiralık oynamıştı.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:24
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